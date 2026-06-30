भारतात ५०°C सहन होतं, मग युरोपमध्ये ४०°C तापमानातच मृत्यू का होतात? जाणून घ्या कारण...

Mansi Khambe

उष्णतेची लाट

युरोप सर्वात धोकादायक उष्णतेच्या लाटेचा अनुभव घेत आहे. सुमारे ४०°C तापमानामुळे उष्णतेने हजारो मृत्यू झाले आहेत. एकट्या फ्रान्समध्ये १,००० हून अधिक अतिरिक्त मृत्यूंची नोंद झाली आहे.

Europe Heatwave

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ESakal

भीषण हवामान

जर्मनी, यूके आणि स्वीडन हे देशही या भीषण हवामानाचा सामना करत आहेत. जर भारतातील अनेक भागांतील लोक ४५°C ते ५०°C तापमान सहन करू शकत असतील, तर युरोपमध्ये केवळ ४०°C तापमानात इतके मृत्यू का होत आहेत?

Europe Heatwave

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ESakal

इन्सुलेशन

युरोपमधील बहुतेक घरे कडक हिवाळ्यात उष्णता टिकवून ठेवण्यासाठी बनवलेली असतात. जाड काँक्रीटच्या भिंती आणि इन्सुलेशन उष्णता आत कोंडून ठेवतात.

Europe Heatwave

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ESakal

उच्च आर्द्रता

शिवाय, ५% पेक्षा कमी घरांमध्ये वातानुकूलन असते, ज्यामुळे लोकांना दीर्घ काळासाठी तीव्र थंडीपासून बचाव करणे अवघड होते. युरोपमधील उष्णतेच्या लाटांसोबत अनेकदा उच्च आर्द्रता असते.

Europe Heatwave

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ESakal

उष्माघात

यामुळे घामाचे योग्य प्रकारे बाष्पीभवन होत नाही आणि शरीराच्या नैसर्गिक शीतकरण प्रणालीमध्ये अडथळा येतो. यामुळे निर्जलीकरण, उष्माघात आणि संभाव्यतः प्राणघातक उष्माघाताचा धोका वाढतो.

Europe Heatwave

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ESakal

वाफ

भारताच्या अनेक भागांमध्ये, कोरड्या उष्णतेसोबत 'लू' म्हणून ओळखले जाणारे उष्ण वारे वाहतात. तापमान ४५ अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त असले तरी, कोरड्या हवेत घाम अधिक लवकर वाफ होऊन जातो.

Europe Heatwave

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ESakal

तीव्र तापमान

यामुळे दमट वातावरणाच्या तुलनेत शरीराला उष्णता अधिक प्रभावीपणे बाहेर टाकणे शक्य होते. भारतातील लोकांना पिढ्यानपिढ्या उन्हाळ्यातील तीव्र तापमानाची सवय आहे.

Europe Heatwave

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ESakal

सवय

मात्र, युरोपियन लोकांना अचानक येणाऱ्या तीव्र उष्णतेची सवय नसते. यामुळे त्यांच्या हृदयावर आणि इतर अवयवांवर अधिक ताण येतो. युरोपच्या लोकसंख्येत वृद्धांचे प्रमाण मोठे आहे.

Europe Heatwave

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ESakal

क्षमता

वृद्ध लोकांची शरीराचे तापमान नियंत्रित करण्याची क्षमता कमी झालेली असते. परिणामी, उष्णतेच्या लाटांमुळे गंभीर आजार आणि मृत्यूचा धोका तरुण लोकांपेक्षा वृद्धांसाठी खूप जास्त असतो.

Europe Heatwave

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ESakal

आर्द्रता

उष्णतेच्या लाटेचा खरा धोका आर्द्रता, घरातील परिस्थिती, शीतकरण सुविधा आणि लोकांच्या तयारीवर अवलंबून असतो. यामुळेच भारतातील अनेक भागांतील ५०°C तापमानापेक्षा युरोपमधील ४०°C तापमान अधिक प्राणघातक ठरू शकते.

Europe Heatwave

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ESakal

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Coconut trees lean towards sea

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ESakal

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