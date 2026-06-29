नारळाची झाडे समुद्राकडे झुकलेली का असतात? जाणून घ्या यामागील कारण...

Mansi Khambe
प्रत्येकाने नारळाचे पाणी चाखले असेलच. त्याच्या पाण्याचा गोडवा आणि नारळातील गर, दोन्ही लोकप्रिय आहेत आणि उन्हाळ्याच्या उष्णतेत आराम देतात.
Coconut trees lean towards sea
ESakal
पण तुमच्या लक्षात आले असेल की, ही झाडे नेहमी समुद्राकडे झुकलेली असतात. असे का आहे की ही झाडे शहरांच्या मध्यभागी किंवा डोंगरांवर वाढत नाहीत, तर नेहमी आपली मान पाण्याकडे झुकवून ठेवतात?
Coconut trees lean towards sea
ESakal
बहुतेक झाडे साधारणपणे जोरदार वाऱ्याच्या विरुद्ध दिशेने वाकतात, पण नारळाच्या झाडांच्या बाबतीत असे होत नाही. वाऱ्याला वाकवण्याऐवजी, हे झाड सूर्यप्रकाशाकडे आकर्षित होते.
Coconut trees lean towards sea
ESakal
या वैज्ञानिक घटनेला प्रकाशानुवर्तन असे म्हणतात. समुद्रावरील आकाश पूर्णपणे मोकळे आणि निरभ्र असल्यामुळे, झाडांना त्या दिशेने सर्वाधिक वारा आणि सूर्यप्रकाश मिळतो.
Coconut trees lean towards sea
ESakal
हा मुबलक प्रकाश मिळवण्यासाठी, नारळाची झाडे समुद्राच्या दिशेने वाकतात. इतकेच नाही, तर किनारपट्टीच्या भागांना वारंवार धडकणाऱ्या चक्रीवादळांचा आणि वादळांचा तडाखा सहन करतात. एका संरक्षक अडथळ्याप्रमाणे काम करतात.
Coconut trees lean towards sea
ESakal
समुद्रकिनाऱ्यावर नारळाची झाडे वाढण्यामागे सर्वात मोठे आणि वैज्ञानिक कारण म्हणजे त्यांची फळे आणि बी. नारळाचे बाह्य कवच इतके कठीण आणि हलके असते की ते न बुडता आठवडाभर पाण्यावर तरंगू शकते.
Coconut trees lean towards sea
ESakal
जेव्हा एखादा पिकलेला नारळ तळाशी पडतो, तेव्हा समुद्राच्या लाटा त्याला शेकडो किलोमीटर दूर वाहून नेतात. पाण्यातून बिया पसरून नवीन रोपे बनण्याच्या या प्रक्रियेला शास्त्रीय भाषेत 'हायड्रोकोरी' म्हणतात.
Coconut trees lean towards sea
ESakal
आश्चर्यकारक गोष्ट ही आहे की, अनेक महिने खारट पाण्यात तरंगल्यानंतरही नारळातील बी कधीही सडत नाही आणि नवीन किनारा सापडताच त्याला अंकुर फुटतो.
Coconut trees lean towards sea
ESakal
समुद्रकिनारी मिळणारा प्रखर सूर्यप्रकाश नारळाच्या झाडांच्या वाढीमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो. झाडाची लांब, पसरलेली पाने नैसर्गिक सौर पॅनेलप्रमाणे काम करतात.
Coconut trees lean towards sea
ESakal
या पानांना जितका जास्त सूर्यप्रकाश मिळतो, तितकी झाडामधील अन्ननिर्मितीची प्रक्रिया अधिक वेगाने होते. दाट लोकवस्तीच्या शहरांमध्ये किंवा पर्वतांच्या छायेत नारळाच्या झाडांना तितका सूर्यप्रकाश मिळत नाही.
Coconut trees lean towards sea
ESakal
त्यामुळे किनारपट्टीच्या भागातील वाळूच्या जमिनीत त्यांची वेगाने वाढ होते. नारळाच्या झाडांना वाढीसाठी अत्यंत सुपीक किंवा काळ्या मातीची आवश्यकता नसते.
Coconut trees lean towards sea
ESakal
समुद्रकिनारी आढळणारी वाळू आणि खारट पाणी यासाठी आदर्श असते. झाडाच्या मुळांची रचना अशा प्रकारे केलेली असते की, ती पाणी साठवत नाहीत, उलट ओलावा टिकवून ठेवतात.
Coconut trees lean towards sea
ESakal
वाळूमुळे पाणी वेगाने खाली झिरपते. ज्यामुळे मुळे सडण्यापासून वाचतात आणि त्यांना मातीतील आवश्यक ओलावा शोषून घेता येतो.
Coconut trees lean towards sea
ESakal
शिवाय, समुद्राच्या लाटांद्वारे किनाऱ्यावर वाहून येणारी खनिजे आणि पोषक तत्वे या वालुकामय जमिनीला नारळांसाठी अत्यंत पोषक बनवतात.
Coconut trees lean towards sea
ESakal
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