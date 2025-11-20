शिलाजीत या लोकांसाठी ठरू शकतं ‘विष’!

Aarti Badade
शिलाजीत हे आरोग्यासाठी फायदेशीर असले तरी, काही विशिष्ट आरोग्य समस्या किंवा परिस्थिती असलेल्या लोकांनी त्याचे सेवन टाळणे आवश्यक आहे.
ज्यांना गाउट किंवा युरिक ऍसिडची पातळी जास्त आहे, त्यांनी शिलाजीत खाणे टाळावे. यामुळे त्यांची वेदनादायक स्थिती बिघडू शकते.
गर्भवती किंवा स्तनपान करणाऱ्या (Lactating) महिलांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय शिलाजीतचे सेवन अजिबात करू नये.
हेमोक्रोमॅटोसिस (शरीरात लोहाचे प्रमाण जास्त असणे) सारख्या विकारांनी त्रस्त असलेल्या लोकांनी शिलाजीत घेणे टाळावे.
ज्यांना सक्रिय हृदयरोग (Active Heart Disease) आहे, त्यांनी शिलाजीतचे सेवन टाळावे. यामुळे आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
कमी रक्तदाबासाठी औषधे (Low Blood Pressure) घेणाऱ्यांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय शिलाजीत घेऊ नये, अन्यथा रक्तदाब आणखी कमी होऊ शकतो.
अशुद्ध शिलाजीतमध्ये धोकादायक जड धातू असू शकतात. त्यामुळे सेवन करण्यापूर्वी नेहमी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आणि योग्य शुद्धीची खात्री करणे महत्त्वाचे आहे.
