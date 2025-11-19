हिवाळ्यातली सर्वसाधारण चूक… पण परिणाम गंभीर! 6 त्रासांना देताय आमंत्रण

हिवाळ्यात डिहायड्रेशनचा धोका

उन्हाळ्याप्रमाणेच हिवाळ्यातही शरीर हायड्रेटेड (Hydrated) राहणे आवश्यक आहे. थंड हवामानात कमी पाणी प्यायल्यामुळे डिहायड्रेशन होऊ शकते.

पचन आणि बद्धकोष्ठता

कमी पाणी पिल्यामुळे आतड्यांमध्ये कोरडेपणा येतो. यामुळे बद्धकोष्ठता (Constipation) आणि पचन समस्या (Digestive Issues) निर्माण होतात.

त्वचा आणि केस

डिहायड्रेशनमुळे त्वचा कोरडी होते आणि अकाली सुरकुत्या दिसतात. पाण्याअभावी टाळू कोरडी पडून केस गळणे (Hair Fall) वाढते.

थकवा आणि डोकेदुखी

शरीरात पाणी कमी झाल्यास रक्त प्रवाह मंदावतो, ज्यामुळे थकवा, अशक्तपणा आणि सतत डोकेदुखी (Headache) होऊ शकते.

रोगप्रतिकारशक्ती आणि संसर्ग

पुरेसे पाणी न पिल्यामुळे शरीरात विषारी पदार्थ जमा होतात. यामुळे रोगप्रतिकारशक्ती (Immunity) कमकुवत होते आणि रोगाचा धोका वाढतो.ग्लास) पाणी प्यावे. तहान नसली तरी दर १-२ तासांनी कोमट पाणी पिणे फायदेशीर आहे.

मूत्रमार्गाचे आजार

खूप कमी पाणी प्यायल्याने लघवी घट्ट होते, ज्यामुळे मूतखडा (Kidney Stones) आणि मूत्रमार्गाच्या संसर्गाचा (UTI) धोका वाढतो.

किती पाणी प्यावे?

निरोगी व्यक्तीने रोज २ ते २.५ लिटर (सुमारे ८-१०

