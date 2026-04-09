'या' लोकांनी चुकूनही खाऊ नये 'सोयाबीन चंक्स' नाहीतर होतील गंभीर आजार

सोयाबीनमध्ये खुप प्रोटीन असतात. परंतु काही आरोग्याच्या समस्या असलेल्या लोकांनी चुकूनही सोयाबीनचं सेवन करु नये.

किडनीसंबंधी आजार

किडनीसंबंधी आजार असणाऱ्या लोकांनी सोयाबीन खाणं टाळावं. सोयाबीनमध्ये ऑक्सलेट जास्त असतो. त्यामुळे किडनी स्टोनचा धोका वाढतो.

थायराईड

ज्या लोकांना थायराईड आहे त्या लोकांनी शक्यतो सोयाबीन खाणं टाळावं, खाल्ल्यास थायरॉईडची पातळी बिघडू शकते.

पोटाचे विकार

पोटाचे विकार असणाऱ्या लोकांनी सोयाबीन खाणं टाळावं, कारण सोयाबीन पचायला जड असतं. त्यामुळे पोटाच्या समस्या उद्भवू शकतात.

अॅलर्जी

काही जणांना सोयाबीनची अॅलर्जी असतो. अशा लोकांना सोयाबीन खाल्ल्यास त्वजेवर पुरळ, खास, सूज अशा समस्या जाणवू शकतात.

लहान मुलं

लहान मुलांना शक्यतो सोयाबीन देऊ नये. त्यांना अॅलर्जी होण्यासी शक्यता जास्त असते.

डिस्क्लेमर

सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.

