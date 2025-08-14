तेलकट त्वचेसाठी परफेक्ट स्किनकेअर रूटीन!

Aarti Badade
तेलकट त्वचेवर योग्य पद्धतीने काळजी घेतल्यास मुरुम, चमक व ब्लॉकेज टाळता येते.
दिवसातून दोनदा फेसवॉश वापरा. त्यानंतर मायसेलर वॉटरने त्वचेला ओलावा द्या.
आठवड्यातून एकदा स्क्रबने मृत त्वचेच्या पेशी काढून टाका व छिद्रे स्वच्छ ठेवा.
अल्कोहोल-मुक्त व हायल्युरॉनिक अॅसिड असलेला टोनर निवडा, जो त्वचा घट्ट व हायड्रेट ठेवतो.
तेलकट त्वचेलाही हलका, ऑईल-फ्री मॉइश्चरायझर आवश्यक असतो, जेणेकरून डिहायड्रेशन व जास्त तेल निर्मिती टळेल.
नियासिनमाइड असलेले सीरम तेलकट त्वचेसाठी फायदेशीर असतात, जे त्वचेची समस्या कमी करतात.
डोळ्यांभोवतीच्या नाजूक त्वचेसाठी हलकी व हायड्रेटिंग आय क्रीम वापरा. कोरफड, ग्लिसरीन यांसारखे घटक उत्तम असतात.
तेलमुक्त, नॉन-कॉमेडोजेनिक व मॅटिफायिंग सनस्क्रीन निवडा, जे UV किरणांपासून संरक्षण करते व चमक कमी ठेवते.