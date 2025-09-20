त्वचा की कपडे? परफ्यूम मारण्याची योग्य पद्धत तज्ञ सांगतात, जाणून घ्या

Aarti Badade
बहुतेक लोकांना वाटतं की फक्त कपड्यांवर परफ्यूम स्प्रे करणे पुरेसं आहे, पण खरंच असं आहे का?
महागडे परफ्यूमही चुकीच्या पद्धतीने मारल्यास त्याचा सुगंध लवकर उडून जातो. त्वचेवर परफ्यूम घासल्यानेही सुगंध लवकर निघून जातो.
परफ्यूम मारावा असा की तो शरीराच्या उष्णतेत मिसळेल.
जेव्हा तुम्ही त्वचेवर परफ्यूम मारता, तेव्हा शरीराच्या उष्णतेमुळे सुगंध वैयक्तिक आणि दीर्घकाळ टिकून राहतो.
परफ्यूम नेहमी मानेवर, मनगटावर आणि कानांच्या मागे मारवा, कारण ही शरीरातील 'पल्स पॉइंट्स' आहेत, जिथे उष्णता जास्त असते.
तुम्ही परफ्यूम कपड्यांवरही हलका स्प्रे करू शकता. यामुळे सुगंध जास्त तीव्रतेने पसरेल आणि चांगला परिणाम मिळेल.
पुढच्या वेळी परफ्यूम मारताना, आधी तो तुमच्या त्वचेवर लावा आणि नंतर कपड्यांवरही हलका स्प्रे करा. यामुळे सुगंध जास्त वेळ टिकेल.
