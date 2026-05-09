पीरियड्समध्ये पोटात खूप दुखतंय? 'हे' एक फळ खाल्ल्यास लगेच मिळतो आराम

Saisimran Ghashi

मासिक पाळी (Periods/Menstruation) ही स्त्रियांच्या शरीरातील एक अत्यंत नैसर्गिक आणि सामान्य प्रक्रिया आहे

दरमहिन्याला येणाऱ्या या मासिक पाळीत म्हणजे पीरियड्समध्ये पोटात दुखणे, कंबर दुखणे यांसारखा त्रास होतो

काही मुलींना, महिलांना या वेदना असह्य होतात, त्यांचे रोजचे जीवन विस्कळीत होऊन जाते

अशात पोटदुखीवर एक रामबाण नैसर्गिक उपाय आहे ज्याने पीरियड्समध्ये पोट दुखणे बंद होते

पाळीत पोट दुखत असेल तर एक केळ गरम दुधासोबत खाल्ल्यास पोटदुखी लगेच कमी होते

हा उपाय पीरियड्सच्या सुरुवातीच्या दोन दिवस केल्यास आराम मिळतो आणि खूप फायदा होतो

मुलगी वयात (Puberty) आली की साधारणपणे १२ ते १५ वर्षांच्या दरम्यान मासिक पाळी सुरू होते आणि वयाच्या ४५ ते ५५ वर्षांपर्यंत (Menopause) राहते

नोट

ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्यासंबंधित समस्या असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या

