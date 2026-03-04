छातीत जळजळ थांबत नाहीये? ॲसिडिटीची 5 लक्षणे, योग्य आहार आणि कायमचा बचाव जाणून घ्या!

Anushka Tapshalkar

ॲसिडिटी म्हणजे काय?

पोटातील आम्ल अन्ननलिकेत वर येणे म्हणजे Acid Reflux. वारंवार होत असल्यास ते Gastroesophageal reflux disease (GERD) मध्ये रूपांतरित होऊ शकते.

5 प्रमुख लक्षणे ओळखा

• छातीत जळजळ
• आंबट ढेकर
• तोंडात कडवट पाणी
• घसा बसणे
• कोरडा खोकला

दुर्लक्ष करू नका!

सततची ॲसिडिटी अन्ननलिकेला इजा करू शकते. दीर्घकाळात Barrett's esophagus सारखा गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो.

काय खावे? (Acid Control Diet)

• केळी, काकडी, कलिंगड
• नारळ पाणी
• ताक, ओवा, बडीशेप
• साखर नसलेले थंड दूध

काय टाळावे?

• चहा, कॉफी, चॉकलेट
• तळलेले व तेलकट पदार्थ
• कोल्ड ड्रिंक्स
• उशिरा रात्रीचे जड जेवण

5 मिनिटांचा उपाय

जेवल्यानंतर 5-10 मिनिटे वज्रासन करा. हलके चालणे आणि शीतली प्राणायाम देखील फायदेशीर आहे.

कायमचा बचाव कसा कराल?

• झोपण्यापूर्वी 3 तास आधी जेवा
• एकावेळी जास्त न खाता 4–5 वेळा खा
• तणाव कमी ठेवा
• 7–8 तास शांत झोप घ्या

