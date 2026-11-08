"आता होणार पेट्रोल-डिझेल स्वस्त? केंद्र सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय; सामान्यांना मिळणार मोठा दिलासा!"

Vinayan
महागाईच्या काळात इंधनाचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि तेलाच्या किंमती कमी करण्यासाठी सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे.
Petrol And Desel
Sakal
इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धाचा भारताला मोठा फटका बसला होता. युद्धकाळात पेट्रोल, डिझेल तसेच एलपीजीचे भाव प्रचंड वाढले होते.
Petrol And Desel
Sakal
हा प्रकार पुन्हा घडू नये म्हणून देशातील आघाडीची सरकारी तेल कंपनी 'इंडियन ऑइल' (Indian Oil) स्वतःचे तेल टँकर आणि जहाजे खरेदी करणार आहे.
Petrol And Desel
Sakal
इंडियन ऑईल कंपनीचे वित्त संचालक अनुज जैन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कच्चे तेल आणि एलपीजीच्या वाहतुकीसाठी ही जहाजे अत्यंत उपयुक्त ठरतील.
Petrol And Desel
Sakal
या जहाज आणि टँकर खरेदीसाठी निविदा (Tender) देखील काढण्यात आल्या आहेत. यामुळे कंपनीचा मालवाहतूक खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाचणार आहे.
Petrol And Desel
Sakal
जर कंपनीकडे स्वतःची वाहतूक व्यवस्था असेल, तर इंधनाच्या किंमती नियंत्रित राहतील आणि भविष्यात पेट्रोल-डिझेलचे भाव कमी होण्यास मदत होईल.
Petrol And Desel
Sakal
इंधन वाहतुकीचा खर्च घटल्यामुळे महागाई म्हणावी तेवढी वाढणार नाही आणि सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
Petrol And Desel
Sakal
जागतिक घडामोडींचा ताण देशावर येऊ नये म्हणून भारताने घेतलेला हा निर्णय देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
Petrol And Desel
Sakal
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Sakal