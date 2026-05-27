पेट्रोल-डिझेल दर वाढीनंतर आता 'या' 10 वस्तू महागणार

Saisimran Ghashi

वाहतूक खर्च दरवाढ

पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे वाहतूक खर्च वाढल्याने येत्या महिन्यात सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे.

पीठाचे दळण

धान्य दळण्याचे दर किलो मागे 10 रुपयांनी वाढणार आहे

दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ

चारा महागल्याने आणि वाहतुकीचा खर्च वाढल्यामुळे दुधाचे दर वाढू शकतात.

भाजीपाला आणि फळे

वाहतूक खर्च वाढल्यामुळे बाजारात येणारा भाजीपाला आणि फळे महागणार आहेत.

खाद्यतेल

मालवाहतूक भाड्यात वाढ झाल्यामुळे पॅकबंद आणि सुट्या खाद्यतेलाचे दर वधारतील

साबण आणि शॅम्पू

कच्चा माल आणि पॅकेजिंग खर्च वाढल्याने कंपन्या साबण, शॅम्पूच्या किमती वाढू शकतात.

कपडे आणि चप्पल

कापड उद्योग आणि तयार कपड्यांची वाहतूक महागल्याने कपडे आणि चपलांच्या किमती वधू शकतात.

सिमेंट आणि स्टील

बांधकाम साहित्याची वाहतूक खर्चिक झाल्यामुळे सिमेंट आणि स्टीलचे दर वधारणार आहेत.

नवीन गाड्या (ऑटोमोबाईल)

उत्पादन आणि सुट्या भागांचा खर्च वाढल्याने नवीन कार आणि दुचाकी वाहने महाग होणार आहेत.

किराणा आणि अन्नधान्य

डाळी, तांदूळ आणि गव्हाची वाहतूक महाग झाल्याने किराणा मालाच्या किमती वाढू शकतात.

