पेट्रोल-डिझेल दर वाढीनंतर आता 'या' 10 वस्तू महागणार

Saisimran Ghashi
पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे वाहतूक खर्च वाढल्याने येत्या महिन्यात सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे.
धान्य दळण्याचे दर किलो मागे 10 रुपयांनी वाढणार आहे
चारा महागल्याने आणि वाहतुकीचा खर्च वाढल्यामुळे दुधाचे दर वाढू शकतात.
वाहतूक खर्च वाढल्यामुळे बाजारात येणारा भाजीपाला आणि फळे महागणार आहेत.
मालवाहतूक भाड्यात वाढ झाल्यामुळे पॅकबंद आणि सुट्या खाद्यतेलाचे दर वधारतील
कच्चा माल आणि पॅकेजिंग खर्च वाढल्याने कंपन्या साबण, शॅम्पूच्या किमती वाढू शकतात.
कापड उद्योग आणि तयार कपड्यांची वाहतूक महागल्याने कपडे आणि चपलांच्या किमती वधू शकतात.
बांधकाम साहित्याची वाहतूक खर्चिक झाल्यामुळे सिमेंट आणि स्टीलचे दर वधारणार आहेत.
उत्पादन आणि सुट्या भागांचा खर्च वाढल्याने नवीन कार आणि दुचाकी वाहने महाग होणार आहेत.
डाळी, तांदूळ आणि गव्हाची वाहतूक महाग झाल्याने किराणा मालाच्या किमती वाढू शकतात.
