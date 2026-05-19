आजच्या दरवाढीनंतर तुमच्या जिल्ह्यात पेट्रोल-डिझेल किती रुपयांना मिळतंय?

Vinod Dengale
जागतिक तेल संकटामुळे 15 मे 2026 रोजी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल-डिझेलचे दर प्रति लिटर 3 रुपयांनी वाढवले होते.
Petrol Diesel Price Hike
त्यानंतर आज 19 मे रोजी पुन्हा प्रति लिटर 90 पैशांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात नवीन दर लागू झाले आहेत
पेट्रोल 107.59 रुपये आणि डिझेल 94.08 रुपये
Mumbai Petrol Diesel Price
पेट्रोल 108.34 रुपये आणि डिझेल 94.86 रुपये
Pune Petrol Diesel Price
पेट्रोल 108.26 रुपये आणि डिझेल 94.82 रुपये
Nagpur Petrol Diesel Price
पेट्रोल 108.70 रुपये आणि डिझेल 95.21 रुपये
Nashik Petrol Diesel Price
पेट्रोल 108.37 रुपये आणि डिझेल 94.93 रुपये
Kolhapur Petrol Diesel Price
पेट्रोल 108.93 रुपये आणि डिझेल 95.46 रुपये
Amaravati Petrol Diesel Price
