आजच्या दरवाढीनंतर तुमच्या जिल्ह्यात पेट्रोल-डिझेल किती रुपयांना मिळतंय?

Vinod Dengale

3 रुपयांनी वाढ

जागतिक तेल संकटामुळे 15 मे 2026 रोजी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल-डिझेलचे दर प्रति लिटर 3 रुपयांनी वाढवले होते.

90 पैशांची वाढ

त्यानंतर आज 19 मे रोजी पुन्हा प्रति लिटर 90 पैशांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात नवीन दर लागू झाले आहेत

मुंबई

पेट्रोल 107.59 रुपये आणि डिझेल 94.08 रुपये

पुणे

पेट्रोल 108.34 रुपये आणि डिझेल 94.86 रुपये

नागपूर

पेट्रोल 108.26 रुपये आणि डिझेल 94.82 रुपये

नाशिक

पेट्रोल 108.70 रुपये आणि डिझेल 95.21 रुपये

कोल्हापूर

पेट्रोल 108.37 रुपये आणि डिझेल 94.93 रुपये

अमरावती

पेट्रोल 108.93 रुपये आणि डिझेल 95.46 रुपये

