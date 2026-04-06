Petrol Rate: पेट्रोल-डिझेल आज कितीला? पाहा तुमच्या शहरातील दर एका क्लिकवर

Vinod Dengale

मोठे चढ-उतार

पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक तेल बाजारात मोठे चढ-उतार दिसून येत आहे.

Petrol & Diesel Prices Today

|

eSakal

दर अपडेट

जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती तसेच चलन विनिमय दरांनुसार भारतातील तेल विपणन कंपन्या (OMCs) दररोज सकाळी 6 वाजता इंधन दर अपडेट करतात.

Petrol & Diesel Prices Today

|

eSakal

कंपन्यांना तोटा

पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, सध्या पेट्रोल विक्रीवर कंपन्यांना प्रति लिटर 24 रुपये तर डिझेलवर जवळपास 104 रुपये प्रति लिटर इतका तोटा सहन करावा लागत आहे.

Petrol & Diesel Prices Today

|

eSakal

मोठा बदल नाही

आजच्या दरात तेल कंपन्यांनी कोणताही मोठा बदल केलेला नाही.

Petrol & Diesel Prices Today

|

eSakal

मुंबई

मुंबईमध्ये पेट्रोल 103.50 रुपये आणि डिझेल 90.03 रुपये प्रति लिटर आहे.

Petrol & Diesel Prices Today

|

eSakal

पुणे

पुणेमध्ये पेट्रोल 103.93 रुपये तर डिझेल 90.46 रुपये प्रति लिटर आहे.

Petrol & Diesel Prices Today

|

eSakal

नागपूर

नागपूरमध्ये पेट्रोल 104.13 रुपये तर डिझेल 90.69 रुपये प्रति लिटर आहे.

Petrol & Diesel Prices Today

|

eSakal

कोल्हापूर

कोल्हापूरमध्ये पेट्रोल 104.33 रुपये तर डिझेल 90.88 रुपये प्रति लिटर आहे.

Petrol & Diesel Prices Today

|

eSakal

