Petrol Rate: पेट्रोल-डिझेल आज कितीला? पाहा तुमच्या शहरातील दर एका क्लिकवर

Vinod Dengale
पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक तेल बाजारात मोठे चढ-उतार दिसून येत आहे.
जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती तसेच चलन विनिमय दरांनुसार भारतातील तेल विपणन कंपन्या (OMCs) दररोज सकाळी 6 वाजता इंधन दर अपडेट करतात.
पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, सध्या पेट्रोल विक्रीवर कंपन्यांना प्रति लिटर 24 रुपये तर डिझेलवर जवळपास 104 रुपये प्रति लिटर इतका तोटा सहन करावा लागत आहे.
आजच्या दरात तेल कंपन्यांनी कोणताही मोठा बदल केलेला नाही.
मुंबईमध्ये पेट्रोल 103.50 रुपये आणि डिझेल 90.03 रुपये प्रति लिटर आहे.
पुणेमध्ये पेट्रोल 103.93 रुपये तर डिझेल 90.46 रुपये प्रति लिटर आहे.
नागपूरमध्ये पेट्रोल 104.13 रुपये तर डिझेल 90.69 रुपये प्रति लिटर आहे.
कोल्हापूरमध्ये पेट्रोल 104.33 रुपये तर डिझेल 90.88 रुपये प्रति लिटर आहे.
