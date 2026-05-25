पेट्रोल-डिझेल आणखी महागणार, दर नियंत्रणात ठेवणं का कठीण? वाचा कारण

सूरज यादव

पेट्रोल-डिझेल दरवाढ

भारतात पुन्हा एकदा पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ झालीय. यात आणखीही वाढ होण्याची शक्यता आहे.

युद्धाचा फटका

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे इंधन तेलाच्या किंमतीचा भडका उडाला आहे. कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्यानंतरही भारतात दर वाढवले नव्हते.

कच्चे तेल

फेब्रुवारीपासून कच्च्या तेलाचे दर 73 डॉलरवरून १२० डॉलर प्रति बॅरल इतके झाले. मात्र त्यानंतर किंमत १०० डॉलरपेक्षा कमी झालीय.

नुकसान

सध्या कच्च्या तेलाच्या बाजारात असलेल्या परिस्थितीमुळे भारतात तेल उत्पादक कंपन्यांवर दबाव आहे. त्यामुळे कंपन्यांना दर दिवशी हजारो कोटींचा तोटा होता आहे.

दरवाढीनंतर दिलासा

आता तेल दर वाढवल्यानं दिवसाला एक हजार कोटींचा तोटा कमी होत आहे. मात्र अजूनही होणारं नुकसान जास्त आहे.

पुरवठा

होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद असल्यानं भारतात येणारं कच्चं तेल, एलपीजी यांची जहाजे अडकली आहेत. पुरवठा कमी असल्यानं किंमती वाढत चालल्या आहेत.

आयात ठप्प

भारताला लागणाऱ्या कच्च्या तेलापैकी जवळपास ८५ टक्के कच्चं तेल आयात केलं जातं. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेतील उलथापालथीचा परिणाम भारतातही दिसून येतो.

दरवाढीचा दबाव

इराण अमेरिका युद्ध अद्याप थांबण्याची चिन्हे नाहीत. जागतिक बाजारातही पुरवठा कमी असल्यानं कच्च्या तेलाच्या किंमतीत वाढ झालीय. या वाढीमुळे भारतात इंधन दरावर दबाव कायम आहे.

