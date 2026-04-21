पेट्रोल भरताना या चुका करू नका! नाहीतर इंजिन आणि मायलेजवर होईल मोठा परिणाम!

Vinod Dengale
बाईकमध्ये पेट्रोल भरताना छोटी चूकही मोठं नुकसान करू शकते.
Stop Doing This While Filling Petrol
पेट्रोल भरताना नेहमी इंजिन बंद ठेवा, हे सर्वात महत्त्वाचं आहे.
मीटर शून्य आहे का हे तपासा, अन्यथा फसवणूक होऊ शकते.
टाकी पूर्ण भरू नका, ओव्हरफिल केल्याने गळती होण्याचा धोका असतो.
पेट्रोल भरताना मोबाईल वापरणं टाळा, हे धोकादायक ठरू शकतं.
नोझल टाकीत व्यवस्थित बसले आहे का ते नक्की पाहा.
नेहमी रिझर्व्हवर गाडी चालवू नका, वेळेवर पेट्रोल भरणं गरजेचं आहे.
योग्य पद्धतीने आणि वेळेवर पेट्रोल भरल्यास बाईकची परफॉर्मन्स आणि लाईफ दोन्ही सुधारतात.
