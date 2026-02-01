चार्जर सतत हातात? फोनची बॅटरी लाइफ वाढवणाऱ्या ‘या’ 4 स्मार्ट ट्रिक्स जाणून घ्या

Aarti Badade

बॅटरीची समस्या आणि उपाय

दिवसभर फोनचा वापर करताना बॅटरी टिकवणं हे एक मोठं आव्हान असतं. पण काही छोट्या बदलांमुळे तुम्ही तुमच्या फोनची बॅटरी लाईफ सहज वाढवू शकता.



ब्राइटनेसवर नियंत्रण

तुमच्या फोनचा डिस्प्ले सर्वात जास्त बॅटरी खर्च करतो. त्यामुळे ब्राइटनेस नेहमी गरजेनुसार सेट करा किंवा 'ऑटो-ब्राइटनेस' मोड वापरा. जास्त ब्राइटनेस बॅटरी वेगाने संपवतो.



अनावश्यक फीचर्स बंद ठेवा

ब्लूटूथ (Bluetooth), जीपीएस (GPS) आणि लोकेशन यांसारखे फीचर्स बॅटरीचे मोठे शत्रू आहेत. जेव्हा गरज नसेल, तेव्हा हे फीचर्स बंद ठेवा, यामुळे बॅटरी दीर्घकाळ टिकेल.



नोटिफिकेशन्स

अनेक अ‍ॅप्स सतत नोटिफिकेशन्स पाठवत असतात, ज्यामुळे फोनचा स्क्रीन वारंवार सुरू होतो. अनावश्यक अ‍ॅप्सचे नोटिफिकेशन्स बंद करा; यामुळे बॅटरीची मोठी बचत होईल.



बॅटरी सेव्हर मोडचा वापर

फोनमध्ये असलेला 'बॅटरी सेव्हर मोड' किंवा 'लो पॉवर मोड' नेहमी ऑन ठेवा. हा मोड बॅकग्राउंडमधील अनावश्यक प्रोसेस थांबवून बॅटरी सेव्ह करण्यास मदत करतो.



बॅकग्राउंड अ‍ॅप्स तपासा

वापरून झाल्यानंतर अ‍ॅप्स पूर्णपणे बंद करण्याची सवय लावा. बॅकग्राउंडमध्ये सुरू असणारे अ‍ॅप्स फोनच्या प्रोसेसरवर ताण देतात आणि बॅटरी ओढतात.



चार्जिंगची योग्य पद्धत

फोनची बॅटरी कधीही ०% पर्यंत संपवू नका आणि १००% पूर्ण चार्ज करणंही टाळा. बॅटरी २०% ते ८०% च्या दरम्यान ठेवणं फोनच्या आरोग्यासाठी उत्तम असतं.



बॅटरी लाईफमध्ये होईल सुधारणा

या चार बाबींची काळजी घेतल्यास तुम्हाला तुमच्या फोनच्या बॅटरी बॅकअपमध्ये नक्कीच फरक जाणवेल. तुमचा फोन स्मार्ट वापरा आणि बॅटरी वाचवा!





