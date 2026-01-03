शनिवारवाडा 150 वर्षांपूर्वी आतून कसा दिसायचा? अभिमान वाटावा अशी 15 अस्सल दुर्मिळ छायाचित्रे

Saisimran Ghashi
शनिवारवाडा हा १८ व्या शतकात मराठा साम्राज्यातील पेशव्यांचे मुख्य निवासस्थान आणि सत्तेचे केंद्र होते.
Vintage black-and-white photo of the inner courtyard at Shaniwar Wada in Pune during Peshwa era.
१८२८ मध्ये लागलेल्या भीषण आगीपूर्वी हा वाडा सात मजली उंच आणि अत्यंत भव्य होता.
Historical ruins and park inside Shaniwar Wada fort, Pune, showing post-1828 fire remnants.
१५० वर्षांपूर्वी (सुमारे १८७६ च्या काळात) या वाड्याचे केवळ दगडी चौथरे आणि तटबंदी शिल्लक उरली होती.
Old photograph of Shaniwar Wada interior used as Poona police headquarters in early 20th century.
वाड्याचा मुख्य प्रवेशद्वार असलेल्या 'दिल्ली दरवाजा'वर आजही अणकुचीदार खिळे आणि नक्षीकाम पाहायला मिळते.
Rare vintage view of lush gardens and structures inside historic Shaniwar Wada palace, Pune.
वाड्याच्या आत 'हजारी कारंजे' हे १६ कमळांच्या पाकळ्यांच्या आकाराचे त्या काळातील विस्मयकारक जलशिल्प होते.
Well-maintained interior courtyard of Shaniwar Wada fort in Pune, Maharashtra.
१५० वर्षांपूर्वीच्या दुर्मिळ छायाचित्रांमध्ये वाड्याच्या अंतर्गत भागातील थोरल्या बाजीरावांचा दिवाणखाना आणि त्याचे अवशेष दिसतात.
Very rare historical photo capturing the inner residential area of Shaniwar Wada, Pune.
वाड्याच्या भिंतींवर रामायण आणि महाभारतातील प्रसंगांची सुंदर चित्रे आणि कोरीव काम करण्यात आले होते.
Detailed view of the spiked Dilli Darwaza gate from inside Shaniwar Wada fort, Pune.
वाड्याची अंतर्गत रचना पेशवेकालीन काष्ठशिल्प (लाकडी कोरीव काम) आणि सागवानी खांबांनी नटलेली होती.
Intricate teak woodwork remnants in the interior architecture of Shaniwar Wada palace.
१५० वर्षांपूर्वीच्या फोटोंमध्ये वाड्याच्या भव्य तटबंदीवर संरक्षणासाठी असलेले बुरुज स्पष्टपणे दिसतात.
Another rare old interior photograph of Shaniwar Wada courtyard and buildings in Pune.
ब्रिटिशांच्या काळातील दुर्मिळ छायाचित्रांमध्ये वाड्याचा परिसर काहीसा उजाड पण ऐतिहासिक खुणा जपणारा दिसतो.
Iconic lotus-shaped Hazari Karanje fountain inside Shaniwar Wada, Peshwa-era engineering marvel.
जुन्या चित्रांमध्ये शनिवारवाड्याच्या मुख्य चौकातील मोकळी जागा आणि तिथली दगडी बांधणी पाहायला मिळते.
Historical image of the central Hazari Karanje fountain in Shaniwar Wada courtyard, Pune.
आजही शनिवारवाड्याचे हे अवशेष पाहून १५० ते २०० वर्षांपूर्वीच्या मराठेशाहीच्या वैभवाची कल्पना येते.
Vintage ruins of Shaniwar Wada interior park and fortifications in Pune.
