Yashwant Kshirsagar
मोबाईल, इंटरनेट आणि आधुनिक दळणवळण साधने नसताना दूरवर संदेश पोहोचवण्यासाठी कबुतरांचा वापर केला जात असे.
Pigeon Message Delivery
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'होमिंग पिजन्स' म्हणून ओळखली जाणारी कबुतरे शेकडो किलोमीटर दूर सोडल्यानंतरही आपल्या मूळ घरी परत येऊ शकतात.
Pigeon Message Delivery
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कबुतरांमध्ये पृथ्वीचे चुंबकीय क्षेत्र ओळखण्याची क्षमता असते. शरीरातील लोहयुक्त घटकांचा या दिशाज्ञानाशी संबंध असल्याचे मानले जाते.
Pigeon Message Delivery
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कबुतरांच्या डोळ्यांत 'क्रिप्टोक्रोम' नावाचे प्रथिन असते. हे प्रथिन चुंबकीय क्षेत्र ओळखण्यास मदत करत असल्याचे संशोधनातून सूचित होते.
Pigeon Message Delivery
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सूर्य आणि परिसराचाही आधार
दिशा शोधण्यासाठी कबुतरे केवळ चुंबकीय क्षेत्रावर अवलंबून नसतात. सूर्याची स्थिती आणि परिसरातील ओळखीच्या खुणांचाही त्यांना उपयोग होतो.
Pigeon Message Delivery
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कबुतराच्या पायाला एका छोट्या नळीमध्ये किंवा कागदाच्या स्वरूपात संदेश बांधला जात असे. त्यानंतर त्याला मोकळे सोडले जात असे. ते संदेश घेऊन आपल्या मूळ घरी परतत असे.
Pigeon Message Delivery
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कबुतरे सामान्य परिस्थितीत ताशी 60 ते 90 किलोमीटर वेगाने उडू शकतात. हवामान, वाऱ्याचा वेग आणि प्रशिक्षणानुसार त्यांच्या उड्डाणाचा वेग बदलतो.
Pigeon Message Delivery
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पोपट, मैना आणि कावळे यांसारखे पक्षीही दिशा ओळखू शकतात. मात्र, अनोळखी ठिकाणाहून ठरावीक घरी परतण्याची क्षमता आणि प्रशिक्षणातील सुलभता यामुळे कबुतरे अधिक विश्वासार्ह ठरली.
Pigeon Message Delivery
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कबुतरे कोणत्याही पत्त्यावर संदेश पोहोचवत नसत. ती फक्त आपल्या ओळखीच्या घरी परतत असत. त्यामुळे दोन ठिकाणांदरम्यान संदेश पाठवण्यासाठी दोन्ही ठिकाणी स्वतंत्र कबुतरांचे गट ठेवावे लागत.
Pigeon Message Delivery
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Mughal Harem women
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