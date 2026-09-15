What Is Pigeon Milk or Crop Milk? : कबुतर चोचीद्वारे पिल्लांना दूध कसे पाजते? निसर्गाचा हा अद्भूत चमत्कार थक्क करणारा

बाळकृष्ण मधाळे

कबुतर चोचीद्वारे पिल्लांना दूध कसे पाजते?

कबुतराच्या शरीरावर सस्तन प्राण्यांप्रमाणे स्तन नसतात. तरीही पिल्लांच्या जन्मानंतर सुरुवातीच्या काळात त्यांना दुधासारखा पौष्टिक पदार्थ दिला जातो. यालाच ‘कबुतराचे दूध’ म्हणतात.

How Do Pigeons Feed Crop Milk to Chicks?

|

esakal

सस्तन प्राण्यांमध्ये दूध कसे तयार होते?

सस्तन प्राण्यांच्या मादीच्या शरीरात पिल्लांच्या जन्मानंतर दूध तयार होते. पिल्ले आईच्या स्तनातून हे दूध पितात. मात्र, पक्ष्यांमध्ये अशी रचना नसते. त्यामुळे पिल्लांना पोषण देण्यासाठी पक्ष्यांकडे वेगवेगळ्या नैसर्गिक पद्धती आहेत.

How Do Pigeons Feed Crop Milk to Chicks?

|

esakal

कबुतराच्या शरीरात ‘दूध’ कुठे तयार होते?

कबुतराच्या पचनसंस्थेत ‘क्रॉप’ (Crop) नावाचा एक विशेष भाग असतो. या भागाच्या आतील आवरणातून पिल्लांसाठी दुधासारखा पौष्टिक पदार्थ तयार होतो. यालाच क्रॉप मिल्क म्हटले जाते.

How Do Pigeons Feed Crop Milk to Chicks?

|

esakal

क्रॉप मिल्क नेमके काय असते?

क्रॉप मिल्क हा सस्तन प्राण्यांच्या दुधासारखा पदार्थ नसला, तरी तो पिल्लांसाठी अत्यंत पौष्टिक असतो. त्यात पिल्लांच्या सुरुवातीच्या वाढीसाठी आवश्यक प्रथिने, चरबी आणि इतर पोषक घटक असतात.

How Do Pigeons Feed Crop Milk to Chicks?

|

esakal

स्तन नसताना पिल्लांना ‘दूध’ कसे मिळते?

कबुतराला स्तन नसल्यामुळे पिल्लांना दूध पाजण्याची पद्धतही वेगळी असते. कबुतर चोचीच्या मदतीने क्रॉप मिल्क पिल्लांच्या तोंडापर्यंत पोहोचवते.

How Do Pigeons Feed Crop Milk to Chicks?

|

esakal

पिल्ले आई-वडिलांच्या चोचीला स्पर्श करतात

भुकेले पिल्लू आई किंवा वडील कबुतराच्या चोचीला आपली चोच लावते. या प्रक्रियेद्वारे पिल्लाला क्रॉप मिल्क मिळते आणि ते हा पौष्टिक पदार्थ ग्रहण करते.

How Do Pigeons Feed Crop Milk to Chicks?

|

esakal

फक्त मादी कबुतरच दूध तयार करते का?

नाही! कबुतरांमध्ये क्रॉप मिल्क तयार करण्याची क्षमता नर आणि मादी दोघांमध्येही असते. त्यामुळे आईसोबत वडील कबुतरही पिल्लांच्या सुरुवातीच्या पोषणात महत्त्वाची भूमिका बजावते.

How Do Pigeons Feed Crop Milk to Chicks?

|

esakal

पिल्लांसाठी क्रॉप मिल्क का महत्त्वाचे?

पिल्लांच्या आयुष्याच्या सुरुवातीच्या दिवसांत त्यांची पचनसंस्था पूर्णपणे विकसित झालेली नसते. अशावेळी सहज ग्रहण करता येणारे क्रॉप मिल्क त्यांना ऊर्जा, पोषण आणि वाढीसाठी आवश्यक घटक उपलब्ध करून देते.

How Do Pigeons Feed Crop Milk to Chicks?

|

esakal

निसर्गाची अनोखी व्यवस्था

कबुतराला स्तन नसतानाही ते आपल्या पिल्लांना दुधासारखा पौष्टिक पदार्थ देते. क्रॉप मिल्कची निर्मिती आणि चोचीद्वारे पिल्लांना त्याचे पोषण देण्याची ही प्रक्रिया निसर्गातील अद्भुत जुळवून घेण्याचे उदाहरण आहे.

How Do Pigeons Feed Crop Milk to Chicks?

|

esakal

Why Is the Crow Black? : कावळ्याचा रंग काळाच का असतो? जाणून घ्या पौराणिक कथा आणि रंजक कारण

Why Is the Crow Black?

|

esakal

येथे क्लिक करा...