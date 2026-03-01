हार्ट अटॅकचा धोका टाळायचाय? 'हे' 5 सुपरफूड्स वाढवतात 'गुड कोलेस्ट्रॉल'!

Aarti Badade

हृदयविकार आणि बदलती जीवनशैली

आजकाल कमी वयात हृदयविकाराचे झटके येण्याचे प्रमाण वाढले आहे; याचे मुख्य कारण म्हणजे चुकीचा आहार आणि व्यायामाचा अभाव, ज्यामुळे 'बॅड कोलेस्ट्रॉल' वाढते.

Good cholesterol foods for heart

|

Sakal

गुड कोलेस्ट्रॉल (HDL) चे महत्त्व

हृदयाच्या आरोग्यासाठी पुरुषांमध्ये एचडीएल ४० पेक्षा जास्त आणि महिलांमध्ये ५० पेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे; हे शरीरातील अतिरिक्त चरबी यकृतापर्यंत नेण्यास मदत करते.

Good cholesterol foods for heart

|

Sakal

ओमेगा-३ समृद्ध फॅटी फिश

सॅल्मन, बांगडा आणि हिल्सा यांसारख्या माशांमध्ये ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड्स भरपूर असतात, जे ट्रायग्लिसराइड्स कमी करून हृदयाचे संरक्षण करतात.

Good cholesterol foods for heart

|

Sakal

जवसाच्या बिया आणि अळशी

जवसाच्या बियांमध्ये विरघळणारे फायबर्स आणि ओमेगा-३ असते; हे शरीरातील खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) कमी करून निरोगी संतुलन राखण्यास मदत करतात.

Good cholesterol foods for heart

|

Sakal

नट्स आणि ड्रायफ्रूट्सची जादू

अक्रोड, बदाम आणि पिस्ता हे हेल्दी फॅट्सचे उत्तम स्रोत आहेत; ते थेट एचडीएल वाढवत नसले तरी, यकृतातील वाईट कोलेस्ट्रॉल बाहेर काढण्याचे कार्य सुधारतात.

Good cholesterol foods for heart

|

Sakal

एक्स्ट्रा व्हर्जिन ऑलिव्ह ऑइल

स्वयंपाकात किंवा सॅलड ड्रेसिंगसाठी एक्स्ट्रा व्हर्जिन ऑलिव्ह ऑइलचा वापर केल्याने एचडीएलची पातळी वाढण्यास आणि एलडीएल कमी होण्यास मोठी मदत होते.

Good cholesterol foods for heart

|

Sakal

फायबरयुक्त फळांचे सेवन

सफरचंद, बेरी, द्राक्षे आणि रंगीबेरंगी शिमला मिरची यांसारखी फायबरयुक्त फळे शरीरातील घाण बाहेर काढून हृदयाला दीर्घकाळ तरुण आणि तंदुरुस्त ठेवतात.

Good cholesterol foods for heart

|

Sakal

सकाळी रिकाम्या पोटी प्या 'हे' पेय; वाढलेली शुगर होईल नॉर्मल!

diabetes drink benefits

|

Sakal

येथे क्लिक करा