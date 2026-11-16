'पिंपरी-चिंचवड' हे नाव नेमकं कसं पडलं? जाणून घ्या रंजक माहिती!

Vinayan

तीन झाडांवरून पडलेय 'पिंपरी-चिंचवड'चे नाव?

आज राज्यातील सर्वात श्रीमंत आणि वेगाने वाढणारे शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या 'पिंपरी-चिंचवड' या नावामागे शेकडो वर्षांचा निसर्ग आणि संस्कृतीचा इतिहास दडलेला आहे.

Pimpri Chinchwad Name History

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Sakal

दोन स्वतंत्र गावांमधून साकारले जुळे शहर!

'पिंपरी-चिंचवड' हे एका गावाचे नाव नसून, पवना नदीच्या परिसरातील 'पिंपरी' आणि 'चिंचवड' या दोन शेजारील ऐतिहासिक गावांच्या एकत्रीकरणातून तयार झालेले जुळे शहर आहे.

Pimpri Chinchwad Name History

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Sakal

'पिंपरी' नावामागील पिंपळवृक्षाचे रहस्य!

ऐतिहासिक संदर्भानुसार, प्राचीन काळी पिंपरी गावाच्या परिसरात पवित्र 'पिंपळाच्या' झाडांची संख्या मोठ्या प्रमाणात होती; या पिंपळवनावरूनच या गावाला 'पिंपरी' हे नाव पडले.

Pimpri Chinchwad Name History

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Sakal

चिंच आणि वडाच्या झाडांवरून 'चिंचवड'!

दुसरीकडे, 'चिंचवड' हे नाव या परिसरात विपुल प्रमाणात असलेल्या 'चिंच' (Tamarind) आणि 'वड' (Banyan) या दोन वृक्षांवरून पडल्याची अधिकृत नोंद स्थानिक इतिहासात आढळते.

Pimpri Chinchwad Name History

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Sakal

संत मोरया गोसावी आणि चिंचवडची अध्यात्मिक ओळख!

चिंचवडची ऐतिहासिक ओळख थोर गणेशभक्त संत मोरया गोसावी (समाधी इ.स. १५५६) यांच्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात पोहोचली, तर क्रांतिकारक चाफेकर बंधूंच्या कार्याने या भूमीला स्वातंत्र्यलढ्याचा वारसा दिला.

Pimpri Chinchwad Name History

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Sakal

१९५४ मध्ये औद्योगिक क्रांतीची नांदी!

फाळणीनंतरचा 'पिंपरी कॅम्प' असो वा १९५४ मध्ये भारत सरकारच्या 'हिंदुस्तान अँटीबायोटिक्स' कंपनीची स्थापना इथूनच या शांत गावांचे रूपांतर आशियातील मोठ्या औद्योगिक पट्ट्यात होऊ लागले.

Pimpri Chinchwad Name History

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Sakal

१९७० मध्ये नगरपालिका अन् १९८२ मध्ये PCMC!

४ मार्च १९७० रोजी अण्णासाहेब मगर यांच्या पुढाकाराने पिंपरी, चिंचवड, आकुर्डी व भोसरीची नगरपालिका स्थापन झाली; तर ११ ऑक्टोबर १९८२ रोजी शेजारील गावांसह 'पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका' (PCMC) अस्तित्वात आली.

Pimpri Chinchwad Name History

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Sakal

'न्यू पुणे' प्रस्ताव अन् मूळ नावाचा अभिमान!

काही वर्षांपूर्वी शहराला 'न्यू पुणे' नाव देण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आला होता; पण PCMC च्या 'संस्कृतीच्या पाऊलखुणा' ग्रंथात जपलेला हा ऐतिहासिक वारसा कायम ठेवण्यासाठी नागरिकांनी 'पिंपरी-चिंचवड' नावच अभिमानाने जपले!

Pimpri Chinchwad Name History

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Sakal

भगवान बिरसा मुंडांनी स्थापन केलेला 'बिरसैल धर्म' नेमका काय आहे? आदिवासींच्या या गूढ धर्माचे सत्य अंगावर काटा आणेल!

Birsa Munda's 'Birsait Religion'!

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Sakal

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