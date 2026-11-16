'पिंपरी-चिंचवड' हे नाव नेमकं कसं पडलं? जाणून घ्या रंजक माहिती!

Vinayan
आज राज्यातील सर्वात श्रीमंत आणि वेगाने वाढणारे शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या 'पिंपरी-चिंचवड' या नावामागे शेकडो वर्षांचा निसर्ग आणि संस्कृतीचा इतिहास दडलेला आहे.
Pimpri Chinchwad Name History
Sakal
'पिंपरी-चिंचवड' हे एका गावाचे नाव नसून, पवना नदीच्या परिसरातील 'पिंपरी' आणि 'चिंचवड' या दोन शेजारील ऐतिहासिक गावांच्या एकत्रीकरणातून तयार झालेले जुळे शहर आहे.
Pimpri Chinchwad Name History
Sakal
ऐतिहासिक संदर्भानुसार, प्राचीन काळी पिंपरी गावाच्या परिसरात पवित्र 'पिंपळाच्या' झाडांची संख्या मोठ्या प्रमाणात होती; या पिंपळवनावरूनच या गावाला 'पिंपरी' हे नाव पडले.
Pimpri Chinchwad Name History
Sakal
दुसरीकडे, 'चिंचवड' हे नाव या परिसरात विपुल प्रमाणात असलेल्या 'चिंच' (Tamarind) आणि 'वड' (Banyan) या दोन वृक्षांवरून पडल्याची अधिकृत नोंद स्थानिक इतिहासात आढळते.
Pimpri Chinchwad Name History
Sakal
चिंचवडची ऐतिहासिक ओळख थोर गणेशभक्त संत मोरया गोसावी (समाधी इ.स. १५५६) यांच्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात पोहोचली, तर क्रांतिकारक चाफेकर बंधूंच्या कार्याने या भूमीला स्वातंत्र्यलढ्याचा वारसा दिला.
Pimpri Chinchwad Name History
Sakal
फाळणीनंतरचा 'पिंपरी कॅम्प' असो वा १९५४ मध्ये भारत सरकारच्या 'हिंदुस्तान अँटीबायोटिक्स' कंपनीची स्थापना इथूनच या शांत गावांचे रूपांतर आशियातील मोठ्या औद्योगिक पट्ट्यात होऊ लागले.
Pimpri Chinchwad Name History
Sakal
४ मार्च १९७० रोजी अण्णासाहेब मगर यांच्या पुढाकाराने पिंपरी, चिंचवड, आकुर्डी व भोसरीची नगरपालिका स्थापन झाली; तर ११ ऑक्टोबर १९८२ रोजी शेजारील गावांसह 'पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका' (PCMC) अस्तित्वात आली.
Pimpri Chinchwad Name History
Sakal
काही वर्षांपूर्वी शहराला 'न्यू पुणे' नाव देण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आला होता; पण PCMC च्या 'संस्कृतीच्या पाऊलखुणा' ग्रंथात जपलेला हा ऐतिहासिक वारसा कायम ठेवण्यासाठी नागरिकांनी 'पिंपरी-चिंचवड' नावच अभिमानाने जपले!
Pimpri Chinchwad Name History
Sakal
Birsa Munda's 'Birsait Religion'!
Sakal