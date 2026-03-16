अननस खाणे कोणासाठी ‘सुपरफूड’ ठरते अन् कोणी टाळावे?

Aarti Badade

अननसाचे आंबट-गोड फायदे

अननस हे चवीला उत्तम असण्यासोबतच आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे, परंतु त्याचे गुणधर्म उष्ण असल्याने सर्वांसाठी ते पोषक नसते.

पचनशक्तीसाठी रामबाण उपाय

अननसातील 'ब्रोमेलेन' (Bromelain) नावाचे एन्झाईम प्रथिने पचवण्यास मदत करते, ज्यामुळे अपचनाचा त्रास कमी होतो.

वजन कमी करण्यास मदत

अननसामध्ये फायबरचे प्रमाण जास्त आणि कॅलरीज कमी असतात, ज्यामुळे बराच वेळ भूक लागत नाही आणि वजन नियंत्रणात राहते.

हाडांच्या मजबुतीसाठी उत्तम

अननसामध्ये मॅंगनीज भरपूर प्रमाणात असते, जे हाडांच्या वाढीसाठी आणि सांधेदुखी (Arthritis) कमी करण्यासाठी गुणकारी ठरते.

गर्भवती महिलांनी राहावे सावध

गर्भधारणेच्या पहिल्या ३ महिन्यांत अननस खाणे टाळावे; यातील ब्रोमेलेन गर्भाशयासाठी जोखमीचे ठरू शकते.

मधुमेही रुग्णांसाठी इशारा

अननसाचा 'ग्लायसेमिक इंडेक्स' मध्यम असतो आणि नैसर्गिक साखर जास्त असते, ज्यामुळे रक्तातील साखर अचानक वाढू शकते.

ॲसिडिटी आणि ॲलर्जीचा त्रास

अननस आम्लयुक्त (Acidic) असल्याने तीव्र ॲसिडिटी असलेल्यांनी ते टाळावे; तसेच ओठ किंवा जिभेला खाज येत असल्यास सेवन थांबवावे.

औषधे घेणाऱ्यांनी काळजी घ्यावी

जर तुम्ही रक्त पातळ होण्याची औषधे घेत असाल, तर अननसाचे अतिसेवन टाळावे, कारण यातही रक्त पातळ करण्याचे गुणधर्म असतात.

