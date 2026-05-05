Pineapple Benefits – पचनापासून पोटाच्या आजारांपर्यंत गुणकारी सुपरफ्रूट अननस!

Vinod Dengale
अननस हे आंबटगोड असणार फळ शरीरासाठी अत्यंत पौष्टिक आणि फायदेशीर आहे.
अननस पचन सुधारण्यास मदत करतो. यामध्ये ब्रोमेलेन एन्झाइम असते, जे प्रथिने पचवण्यास मदत करते.
अननस पोटातील जंत आणि आतड्यांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत करतो.
ज्या लोकांना लघवी संबंधित त्रास आहे त्यांनी अननचा रस घेतल्यास हा कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
ज्या लोकांना सर्दी आणि खोकल्याचा त्रास आहे त्यांचासाठी अननस उपयुक्त मानला जातो.
वजन कमी करण्यासाठी अननस फायदेशीर आहे.
अननसामध्ये कॅलरीज कमी आणि फायबर जास्त असते, ज्यामुळे पोट बराच वेळ भरलेले राहते आणि energy जाणवते.
