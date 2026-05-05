जुनी कार घेताना Odometer Fraud पासून वाचण्यासाठी या 5 Tricks नक्की बघा!

Vinod Dengale
सेकंड हँड कार खरेदी करताना अनेकदा किलोमीटर कमी दाखवण्यासाठी ओडोमीटर फिरवले जाते. यामुळे कार कमी चाललेली वाटते.
त्यामुळे कारची खरी माहिती जाणून घेण्यासाठी सर्वात आधी सर्व्हिस हिस्ट्री तपासणे खूप महत्त्वाचे आहे.
सर्व्हिस सेंटरमध्ये प्रत्येक वेळी केलेल्या किलोमीटर रेकॉर्डवरून कारचा खरा वापर समजतो.
टायर्स आणि कारच्या इंटेरिअरची झीज पाहूनही कार किती वापरली आहे याचा अंदाज येतो.
टेस्ट ड्राईव्ह करताना ओडोमीटर नीट काम करत आहे का याकडे लक्ष द्या. डॅशबोर्डवर अनावश्यक बदल किंवा संशयास्पद वायरिंग दिसत असेल तर सावध राहा.
RC बुक तपासणे खूप गरजेचे आहे कारण त्यातून कारचे वय आणि नोंदणीची माहिती मिळते.
कार खरेदी करताना अनुभवी मेकॅनिक सोबत घेतल्यास फसवणूक टाळता येऊ शकते.
