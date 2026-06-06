Pineapple City of India: भारतातील 'अननसाचे शहर' कुठे आहे?

Vinod Dengale

भारतातील पाइनॲपल सिटी

भारतात एक असे शहर आहे ज्याला पाइनॲपल सिटी म्हणून ओळखले जाते. इथला अननस देशासह जगभर प्रसिद्ध आहे.

कुठे आहे हे शहर?

केरळमधील वाझाकुलम हे भारतातील अननसाचे प्रमुख केंद्र मानले जाते.

GI टॅगचा मान

वाझाकुलम अननसाला 2009 मध्ये GI टॅग मिळाला, ज्यामुळे त्याची जागतिक ओळख वाढली.

80% उत्पादनाचा वाटा

केरळमध्ये होणाऱ्या एकूण अननस उत्पादनापैकी 80 टक्क्यांहून अधिक उत्पादन वाझाकुलम परिसरात होते.

हवामान ठरले वरदान

सुपीक जमीन, भरपूर पाऊस आणि उष्ण-आर्द्र हवामानामुळे येथील अननस गोड आणि दर्जेदार मानला जातो.

निर्यात

भारतातून 100 पेक्षा जास्त देशांमध्ये अननस निर्यात केला जातो. मध्य पूर्व, अमेरिका आणि युरोपमध्ये त्याला मोठी मागणी आहे.

फूड प्रोडक्टस

वाझाकुलममध्ये अननसापासून ज्यूस, जॅम आणि इतर प्रक्रिया केलेली उत्पादने तयार होतात.

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