भारताच्या टी२० संघाचा नवा कर्णधार; श्रेयस अय्यरच का?

Pranali Kodre
सूर्यकुमार यादवला आता भारताच्या टी२० संघातून बाहेर केलं जाणार आणि श्रेयस अय्यर नवा टी२० कर्णधार होणार, हे जवळपास निश्चित झाले आहे.
Shreyas Iyer - India New T20I Captain
Sakal
पण इथे एक मोठा ट्विस्ट आहे. गेल्या अडीच वर्षांपासून श्रेयस भारतासाठी एकही टी-२० सामना खेळलेला नाही. तो शेवटचा डिसेंबर २०२३ मध्ये भारताकडून टी२० सामना खेळला आहे.
Shreyas Iyer - India New T20I Captain
Sakal
मग असं असताना अचानक त्याच्या नावाचा विचार का झाला? याचं सर्वात मोठं कारण म्हणजे त्याने गेल्या काही वर्षात दाखवलेले निडर नेतृत्व. श्रेयसने आयपीएलमध्ये स्वतःला एक यशस्वी लीडर म्हणून सिद्ध केलं आहे.
Shreyas Iyer - India New T20I Captain
Sakal
त्याने २०२० मध्ये दिल्ली कॅपिटल्सला, २०२४ मध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सला आणि २०२५ मध्ये पंजाब किंग्सला, अशा ३ वेगवेगळ्या संघांना आयपीएलच्या अंतिम सामन्यापर्यंत पोहोचवण्याचा पराक्रम केला.
Shreyas Iyer - India New T20I Captain
Sakal
त्याच्या नेतृत्वात २०२४ मध्ये केकेआरला त्याने विजेतेपदही मिळवून दिले आहे.
Shreyas Iyer - India New T20I Captain
Sakal
फक्त नेतृत्वच नाही, तर फलंदाज म्हणूनही त्याने आयपीएलच्या गेल्या दोन्ही हंगामात धावांचा पाऊस पाडलाय. त्याने २०२५ मध्ये ६०४ धावा आणि २०२६ मध्ये ४९८ धावा केल्या आहेत.
Shreyas Iyer - India New T20I Captain
Sakal
इतकंच नाही तर तो भारताच्या वनडे संघाचा उपकर्णधारही आहे आणि संघातील प्रमुख फलंदाजही आहे.
Shreyas Iyer - India New T20I Captain
Sakal
आता बीसीसीआय २०२८ च्या ऑलिम्पिक आणि टी-२० वर्ल्ड कपचाही विचार करत आहे. या मोठ्या स्पर्धांसाठी टीम इंडियाला एका अनुभवी आणि चॅम्पियन कर्णधाराची गरज आहे.
Team India
Sakal
त्यामुळे सध्यातरी श्रेयस एक उत्तम पर्याय म्हणून समोर आला.
Shreyas Iyer - India New T20I Captain
Sakal
CSK Probable releases IPL 2027
Sakal