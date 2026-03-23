पाने की फुले? पिंपळाच्या झाडाचे हे विलोभनीय रूप पाहून तुम्हीही थक्क व्हाल!

सकाळ डिजिटल टीम

तुम्ही कधी पिंपळाच्या झाडावर गुलाबी पाने पाहिली आहेत का? काय आहे या पाणांचे रहस्य जाणून घ्या.

पिंपळाला फुले येत नाहीत. फांद्यांवर दिसणारा हा गुलाबी नजराणा म्हणजे झाडाला फुटलेली 'कोवळी पाने' किंवा पालवीच असते.

अँथोसायनिनचे रहस्य

या पानांना गुलाबी किंवा तांबूस रंग 'अँथोसायनिन' (Anthocyanin) नावाच्या नैसर्गिक रंगद्रव्यामुळे मिळतो. हे तेच रंगद्रव्य आहे जे सफरचंद किंवा जांभळाला रंग देते.

नैसर्गिक सनस्क्रीन

कोवळी पाने अतिशय नाजूक असतात. सूर्याची प्रखर अतिनील किरणे (UV rays) या पानांच्या पेशींना जाळून टाकू शकतात. गुलाबी रंग या किरणांना शोषून घेऊन पानांचे संरक्षण करतो.

क्लोरोफिलचा अभाव

सुरुवातीला या पानांमध्ये 'क्लोरोफिल' (ज्यामुळे पाने हिरवी दिसतात) तयार झालेले नसते. जसजशी पाने प्रकाशसंश्लेषण (Photosynthesis) करू लागतात, तसा त्यांचा रंग हिरवा होतो.

रेशमी स्पर्श

ही गुलाबी पाने दिसायला जितकी सुंदर असतात, तितकीच ती स्पर्शाला रेशमी आणि अत्यंत मऊ असतात. वाऱ्याच्या लहरीवर ती एखाद्या काचेच्या तुकड्यासारखी चमकतात.

ऑक्सिजनचा कारखाना

पिंपळ हा असा वृक्ष आहे जो २४ तास ऑक्सिजन देतो. ही नवीन गुलाबी पालवी भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर प्राणवायू निर्माण करण्यासाठी सज्ज होत असते.

क्षणभंगुर सौंदर्य

हे गुलाबी रूप फार काळ टिकत नाही. साधारणपणे ८ ते १५ दिवसांत या पानांमधील हरितद्रव्य वाढते आणि ती पुन्हा गडद हिरवी होतात.

आध्यात्मिक महत्त्व

बौद्ध धर्मात याला 'बोधिवृक्ष' म्हणतात. पिंपळाचे हे नवीन रूप जीवनातील 'पुनर्जन्म' आणि 'आशेचे' प्रतीक मानले जाते.

