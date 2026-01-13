2026 मध्ये मीन राशीचं आरोग्य कसं राहील? जाणून घ्या अचूक तारखा

Anushka Tapshalkar
देवाधर्म, साधूसंत आणि अध्यात्मावर मनापासून श्रद्धा ठेवणारी ही रास आहे.
भावुकता, हळवेपणा आणि मनातील सतत चालणारी विचारांची आंदोलने हे मीन राशीचे वैशिष्ट्य आहे.
मीन राशीचे लोक दयाळू, मायाळू आणि ममताळू असतात; नात्यांमध्ये प्रेम जपतात.
भांडणतंटा टाळून सर्वांशी समजूतदारपणे आणि गोडीगुलाबीने राहण्याचा स्वभाव असतो.
आरोग्याच्या दृष्टीने हे वर्ष मीन राशीसाठी एकूणच चांगले ठरणार आहे.
साडेसातीची झळ आरोग्यावर विशेष परिणाम करणार नाही, त्यामुळे चिंता कमी राहील.
०२ एप्रिल २०२६ ते १० मे २०२६ दरम्यान आरोग्याची विशेष काळजी घ्यावी; ०२ जून २०२६ ते २९ डिसेंबर २०२६ हा काळ आरोग्यासाठी अनुकूल असेल.
