२०२६ मध्ये वृश्चिक राशीच्या तब्येतीत चढ-उतार, पाहा कोणते महिने ठरतील फायदेशीर

Anushka Tapshalkar

२०२६ वर्ष

२०२६ हे वर्ष वृश्चिक राशीसाठी आरोग्याच्या बाबतीत मिश्र परिणाम देणारे असेल.

चांगले व आव्हानात्मक टप्पे

वर्षातील काही कालखंडात आरोग्य चांगले राहील, तर काही काळात शरीरावर ताण जाणवू शकतो.

किरकोळ तक्रारींची शक्यता

थकवा, डोकेदुखी, पचनाशी संबंधित लहान तक्रारी अधूनमधून जाणवू शकतात.

दिलासादायक बाब

मोठा किंवा टोकाचा आरोग्य त्रास होण्याची शक्यता कमी आहे.

आरोग्यासाठी उत्तम काळ

१ जानेवारी २०२६ ते १ एप्रिल २०२६ या कालावधीत आरोग्याच्या दृष्टीने लाभदायक काळ आहे.

आरोग्यासाठी उत्तम काळ

२० एप्रिल ते १४ मे २०२६ आणि २० जून ते २ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत प्रकृती स्थिर राहील.

वर्षाचा शेवट सकारात्मक

१९ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२६ या कालावधीत आरोग्य सुधारेल आणि मानसिक शांती मिळेल.

