महिलांनी पिस्ते का खावेत? जाणून घ्या जबरदस्त फायदे

Apurva Kulkarni

पिस्ता

पिस्ते हा प्रथिने, फायबर आणि जीवनसत्त्वांनी समृद्ध ड्रायफ्रूट आहे. दररोज पिस्ता खाल्ल्याने शरीराला फायदा मिळतो.

PISTACHIOS FOR WOMEN

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वजन कमी होण्यास मदत

पिस्त्यातील फयाब आणि प्रथिने यामुळे तुम्हाला पोट भरल्यासारखं वाटतं. त्यामुळे तुम्हाला भूक लागत नाही. त्याने वजन नियंत्रणात राहण्यास मदत होते.

WEIGHT LOSS FOODS

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पचनक्रिया सुधारते

पिस्त्यातील फायबर पचनसंस्था निरोगी ठेवण्यास मदत करतात. त्यामुळे तुमची पचनक्रिया सुधारते.

HEALTHY DIET

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चेहऱ्यावर तेज

व्हिटॅमिन ई आणि अँटिऑक्सिडंट्समुळे त्वचा निरोगी आणि मऊ राहते. त्यामुळे चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो येतो.

SKIN CARE FOODS

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केस वाढण्यासाठी फायदेशीर

पिस्त्यातील बायोटिक, व्हिटॅमिन ई आणि इतर पोषक घटक केस वाढण्यासाठी आणि मजबुतीसाठी फायदेशीर ठरतात.

HAIR GROWTH FOODS

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हृदयाचं आरोग्य

कॅल्शियम, व्हिटॅमिन k हे हाडे मजबूत करण्यास मदत करतात. तसंच हृदयाचे आरोग्य चांगले ठेवण्यासाठी सुद्धा मदत करतात.

FIBER RICH FOOD

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गर्भवती महिलांसाठी फायदेशीर

मर्यादित प्रमाणात पिस्ता खाल्ल्यास आवश्यक असलेली पोषक तत्वे मिळतात. गर्भावस्थेत त्याचा फायदा होतो.

PREGNANCY NUTRITION

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किती खावे?

दररोज ५ ते १० पिस्ता खाणं शरीरासाठी फायदेशीर आहे. परंतु तुमच्या आरोग्यानुसार डॉक्टरांचा सल्ला घेणं गरजेचं आहे.

PROTEIN RICH FOODS

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Khajoor Benefits For Men

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