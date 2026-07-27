महिलांनी पिस्ते का खावेत? जाणून घ्या जबरदस्त फायदे

Apurva Kulkarni
पिस्ते हा प्रथिने, फायबर आणि जीवनसत्त्वांनी समृद्ध ड्रायफ्रूट आहे. दररोज पिस्ता खाल्ल्याने शरीराला फायदा मिळतो.
PISTACHIOS FOR WOMEN
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पिस्त्यातील फयाब आणि प्रथिने यामुळे तुम्हाला पोट भरल्यासारखं वाटतं. त्यामुळे तुम्हाला भूक लागत नाही. त्याने वजन नियंत्रणात राहण्यास मदत होते.
WEIGHT LOSS FOODS
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पिस्त्यातील फायबर पचनसंस्था निरोगी ठेवण्यास मदत करतात. त्यामुळे तुमची पचनक्रिया सुधारते.
HEALTHY DIET
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व्हिटॅमिन ई आणि अँटिऑक्सिडंट्समुळे त्वचा निरोगी आणि मऊ राहते. त्यामुळे चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो येतो.
SKIN CARE FOODS
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पिस्त्यातील बायोटिक, व्हिटॅमिन ई आणि इतर पोषक घटक केस वाढण्यासाठी आणि मजबुतीसाठी फायदेशीर ठरतात.
HAIR GROWTH FOODS
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कॅल्शियम, व्हिटॅमिन k हे हाडे मजबूत करण्यास मदत करतात. तसंच हृदयाचे आरोग्य चांगले ठेवण्यासाठी सुद्धा मदत करतात.
FIBER RICH FOOD
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मर्यादित प्रमाणात पिस्ता खाल्ल्यास आवश्यक असलेली पोषक तत्वे मिळतात. गर्भावस्थेत त्याचा फायदा होतो.
PREGNANCY NUTRITION
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दररोज ५ ते १० पिस्ता खाणं शरीरासाठी फायदेशीर आहे. परंतु तुमच्या आरोग्यानुसार डॉक्टरांचा सल्ला घेणं गरजेचं आहे.
PROTEIN RICH FOODS
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Khajoor Benefits For Men
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