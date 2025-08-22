पिठोरी अमावस्या का साजरी केली जाते? जाणून घ्या तिचं धार्मिक महत्त्व

Monika Shinde
पिठोरी अमावस्या ही श्रावण महिन्यात येणारी अमावस्या आहे, ज्याला पितृपूजेसाठी अत्यंत शुभ मानले जाते. हा दिवस पितृंच्या स्मरणासाठी खास असतो.
या दिवशी पूर्वजांच्या आत्म्यांना जल अर्पण व तर्पण केले जाते. त्यामुळे पितृंची आत्मा शांतीला येते आणि कुटुंबाला आशीर्वाद मिळतो.
कुटुंबातील विवाहित महिला व्रत करतात, ज्यामुळे पितृसंतप्ती दूर होते आणि घरात सुख, शांती व समृद्धी येते.
अमावस्येच्या दिवशी घर स्वच्छ करून, धूप- अगरबत्ती लावून तुळशीच्या झाडाजवळ दिवा प्रज्वलित करतात.
पूजेसाठी दूध, खीर, पुरणपोळी यांसारखे पारंपरिक पदार्थ देवाला अर्पण केले जातात.
जल अर्पण करताना "ॐ पितृभ्यः नमः" मंत्र जपणे अत्यंत शुभ मानले जाते.
अशा व्रत-पूजेने पितृंच्या संतप्तीचा नाश होतो आणि कुटुंबाला समाधान लाभते.