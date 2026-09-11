Dead Crow Sign : वाटेत मेलेला कावळा दिसणं हा कसला संकेत? पितृदोष आणि शनिदोषाशी काय आहे कनेक्शन?

बाळकृष्ण मधाळे

मेलेला कावळा दिसणं कशाचा संकेत?

हिंदू धर्मातील ज्योतिषीय मान्यतांनुसार, पशु-पक्ष्यांशी संबंधित काही संकेतांना विशेष महत्त्व दिलं जातं. त्यापैकी कावळ्याला पूर्वजांशी जोडले जाते.

Dead Crow and Pitrudosh Beliefs

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कावळ्याचं धार्मिक महत्त्व

हिंदू धर्मात कावळ्याला पितरांचं प्रतीक मानलं जातं. पितृपक्षात कावळ्याला अन्न देण्याचीही परंपरा आहे.

Dead Crow and Pitrudosh Beliefs

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कावळा दिसणं शुभ की अशुभ?

वाटेत कावळा दिसण्याचे शुभ-अशुभ असे विविध अर्थ मानले जातात. कावळा हा शनिदेवाचं वाहन असल्याने त्याचा संबंध शनिदेवाशीही जोडला जातो.

Dead Crow and Pitrudosh Beliefs

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मेलेला कावळा दिसल्यास?

ज्योतिषीय मान्यतेनुसार, रस्त्यात मेलेला कावळा दिसणं अशुभ संकेत मानलं जातं. याचा संबंध पितृदोषाशी जोडला जातो.

Dead Crow and Pitrudosh Beliefs

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पितर नाराज असल्याचा संकेत?

काही धार्मिक मान्यतांनुसार, मेलेला कावळा दिसणं म्हणजे पूर्वज नाराज असल्याचा संकेत असू शकतो. त्यामुळे पितरांच्या शांतीसाठी धार्मिक उपाय करण्याचा सल्ला दिला जातो.

Dead Crow and Pitrudosh Beliefs

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संकटाची चाहूल?

काही मान्यतांमध्ये या घटनेचा संबंध आगामी अडचणी, कौटुंबिक समस्या किंवा आरोग्याशी संबंधित संकटांशी जोडला जातो. मात्र, हे धार्मिक समज आहेत.

Dead Crow and Pitrudosh Beliefs

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शनिदेवाशी संबंध

कावळा शनिदेवाचं वाहन मानला जात असल्याने मेलेला कावळा दिसणं काहीजण शनिदोषाचा संकेत मानतात. अशावेळी शनिदेवाची प्रार्थना करण्याची परंपरा आहे.

Dead Crow and Pitrudosh Beliefs

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काय उपाय करावा?

मेलेला कावळा दिसल्यास घाबरून न जाता पितरांच्या शांतीसाठी प्रार्थना करावी. शनिदेवाची उपासना करावी आणि गरजूंना अन्नदान किंवा दानधर्म करावा.

Dead Crow and Pitrudosh Beliefs

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esakal

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