दारूची बाटली ७५० मिलीची का असते? रंजक इतिहास माहिती आहे का...

Yashwant Kshirsagar
तुम्ही कधी विचार केला आहे का, दारूची बाटली नेहमी 750 मिलीचीच का असते? यामागे एक रंजक इतिहास दडलेला आहे, जो व्यापार आणि मोजमाप यांच्याशी संबंधित आहे.
दारूसाठी 7७५० मिली (ml) हे मानक पॅकिंग आहे. यामागे एक ऐतिहासिक कारण आहे.
७५० मिलीच्या एका बाटलीतून साधारणपणे ५ ते ६ ग्लास (प्रत्येक ग्लासमध्ये १२५-१५० मिली) दारू तयार करता येते.
हा नियम इंग्लंड आणि फ्रान्समधील दारूच्या व्यापारातून आला. ब्रिटिश इम्पीरियल गॅलन मध्ये ४.५ लिटर दारू येत होती.
फ्रान्सहून व्यापार सुलभ करण्यासाठी दारू बॅरलच्या आकारात विकली जाऊ लागली. एका बॅरलमध्ये ३०० बाटल्या ठेवण्याची योजना होती.
एका बॅरलमध्ये ७५० मिलीच्या ३०० बाटल्या बसत होत्या. यामुळे हिशोब करणे सोपे झाले.
यामुळे दारूचा हिशोब लीटरऐवजी बाटल्यांच्या संख्येनुसार केला जाऊ लागला, ज्यामुळे व्यापार खूप सोपा झाला.
एक बॅरल = ३०० बाटल्या. या सोप्या गणितामुळे दारूचा व्यापार आणि हिशोब-किताब करणे सोपे झाले.
२० व्या शतकात, युरोप आणि अमेरिकेने दारूच्या बाटल्यांसाठी एक जागतिक मानक (standard) निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला.
या करारानंतर, त्यांनी 750 ml पॅकिंगला मानक बनवले आणि जगभरात त्याचा स्वीकार करण्यात आला.
आजही जगातील बहुतेक देशांमध्ये दारूच्या बाटल्या ७५० मिलीच्या असतात, हे त्याच ऐतिहासिक परंपरेचे प्रतीक आहे.