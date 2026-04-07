IPL मध्ये तब्बल ३८६ ओव्हरमध्ये एकदाही नो-बॉल न टाकलेला गोलंदाज कोण?

अंशुल कंबोजचा नो-बॉल

चेन्नई सुपर किंग्स - रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यातील ५ एप्रिलला झालेल्या आयपीएल सामन्यात अंशुल कंबोजने टीम डेव्हिडला बोल्ड केलं, पण तो नो बॉल ठरला.

टीम डेव्हिडची फटकेबाजी

ती एक चूक चेन्नईला इतकी महागात पडली की त्यानंतर टीम डेव्हिडने तब्बल ८ सिक्स मारत ७० धावा चोपल्या आणि आरसीबीला अडिचशे धावांपर्यंत पोहचवं. ज्यानंतर चेन्नई संघ ४३ धावांनी हरला.

३८६ ओव्हर्समध्ये एकदाही नो-बॉल नाही

पण तुम्हाला माहितीये का एक असाही गोलंदाज आहे, ज्याने आयपीएलमध्ये तब्बल ३८६ ओव्हर्स म्हणजे जवळपास २ हजार ३१६ हून जास्त बॉल टाकले पण एकदाही फ्रंट-फुट नो बॉल टाकला नाही.

कोण आहे तो गोलंदाज?

तो गोलंदाज आहे पीयूष चावला. त्याने २००८ पासून २०१५ पर्यंतच्या सिजनमध्ये एकदाही फ्रंट-फुट नो बॉल टाकला नाही.

पहिला नो-बॉल

२०१६ मध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सकडून दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध खेळताना त्याच्याकडून आयपीएलमध्ये पहिल्यांदाच नो-बॉल झाला. पण तोपर्यंत त्याने शिस्तबद्ध आणि नियंत्रित गोलंदाजीचं उदाहरण सर्वांसमोर ठेवलं होतं.

सर्वात यशस्वी गोलंदाज

पीयूष चावला आयपीएलमधील सर्वात यशस्वी गोलंदाजांपैकी एक आहे.

१९२ विकेट्स

तो आता निवृत्त झाला असला तरी अद्यापही १९२ विकेट्ससह आयपीएलमध्ये सर्वाधिक विकेट्स घेणाऱ्या टॉप ५ गोलंदाजांमध्ये आहे.

