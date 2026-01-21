पिझ्झा खाण्याचेही आहेत आरोग्यदायी फायदे! वाचून तुम्हालाही बसेल आश्चर्याचा धक्का

पिझ्झाकडे नेहमीच 'जंक फूड' म्हणून पाहिले जाते. पण पिझ्झा खाल्यास आरोग्यास अनेक फायदे मिळू शकतात.

कर्करोगाचा धोका

पिझ्झामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या टोमॅटो सॉसमध्ये 'लाईकोपीन' (Lycopene) हे शक्तिशाली अँटिऑक्सिडंट असते. संशोधनानुसार, शिजवलेल्या टोमॅटोमधील लाईकोपीन शरीर लवकर शोषून घेते, ज्यामुळे हृदयविकार आणि विशिष्ट प्रकारच्या कर्करोगाचा धोका कमी होवू शकतो.

रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते

पिझ्झा सॉसमध्ये लसूण आणि ओरेगॅनो (Oregano) चा वापर केला जातो. लसणामध्ये 'अॅलिसिन' असते, तर ओरेगॅनोमध्ये 'कार्वाक्रोल' असते. हे दोन्ही घटक बॅक्टेरियाविरोधी असून रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत करण्यास मदत करतात.

कॅल्शिअम

पिझ्झावरील 'चीज' हे कॅल्शिअमचा मोठा स्रोत आहे. कॅल्शिअम केवळ हाडे मजबूत करत नाही, तर दात आणि स्नायूंच्या कार्यासाठीही आवश्यक असते.

फायबर आणि जीवनसत्त्वे

जर तुम्ही पिझ्झावर भरपूर भाज्या (उदा. सिमला मिरची, कांदा, मशरूम, पालक, ब्रोकोली) घातल्या, तर त्यातून शरीराला आवश्यक असलेले फायबर आणि जीवनसत्त्वे (A, C आणि K) मिळतात, जे पचनसंस्थेसाठी चांगले असतात.

प्रथिनांचा पुरवठा

चीज आणि चिकन किंवा पनीर यांसारख्या टॉपिंग्समधून शरीराला उच्च दर्जाची प्रथिने (Proteins) मिळतात. प्रथिने पेशींच्या दुरुस्तीसाठी आणि ऊर्जेसाठी महत्त्वाची ठरू शकतात.

संपूर्ण धान्य

जर पिझ्झाचा बेस मैद्याऐवजी गव्हाचा (Whole Wheat) असेल, तर त्यातील जटिल कर्बोदके (Complex Carbs) शरीराला दीर्घकाळ ऊर्जा देतात आणि रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यास मदत करतात.

मानसिक समाधान

आरोग्य केवळ शारीरिक नसते, तर मानसिकही असते. आवडीचा पिझ्झा खाल्ल्याने मेंदूमध्ये 'डोपामाइन' (Dopamine) हे आनंदी संप्रेरक स्रवते, ज्यामुळे ताण कमी होण्यास मदत होते.

संतुलित आहार

पिझ्झा हा असा पदार्थ आहे ज्यात कर्बोदके (बेस), प्रथिने (चीज/चिकन), फॅट्स (ऑलिव्ह ऑइल) आणि जीवनसत्त्वे (भाज्या) एकाच वेळी मिळू शकतात. योग्य प्रमाणात खाल्ल्यास तो एक पूर्ण जेवण (Complete Meal) ठरू शकतो.

