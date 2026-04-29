रक्तातील साखर 10 दिवसांत कंट्रोलमध्ये आणतात 'ही' पानं!

Aarti Badade
शेवग्याची पाने पोषक तत्वांनी समृद्ध असून रक्तातील साखर नैसर्गिकरीत्या नियंत्रित करण्यासाठी ती अत्यंत प्रभावी मानली जातात.
Moringa leaves for diabetes control
Sakal
शेवग्याची पाने स्वच्छ धुवून उन्हात वाळवा आणि त्यानंतर त्याची बारीक पावडर करून एका डब्यात भरून ठेवा.
दररोज सकाळी एक ग्लास कोमट पाण्यात एक चमचा शेवग्याच्या पानांची पावडर मिसळून प्यायल्याने साखरेची पातळी कमी होण्यास मदत होते.
या पानांमध्ये व्हिटॅमिन सी मुबलक असल्याने तुमची रोगप्रतिकारशक्ती वाढते आणि बद्धकोष्ठता किंवा गॅससारख्या पोटाच्या समस्या दूर होतात.
शेवग्याच्या पानांचे पाणी नियमित प्यायल्याने सांधेदुखीचा त्रास कमी होतो आणि कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित राहिल्याने हृदयाचे आरोग्य सुधारते.
जर तुम्ही वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करत असाल, तर हे पाणी चयापचय क्रिया (Metabolism) वाढवून चरबी जाळण्यास मदत करते.
शेवग्याची पाने लिव्हरमधील विषारी घटक बाहेर टाकण्यास (Detox) मदत करतात, ज्यामुळे तुमचे शरीर आतून स्वच्छ आणि निरोगी राहते.
