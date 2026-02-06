फेब्रुवारीमध्ये प्रॉपर्टी खरेदीचा विचार करताय? जाणून घ्या शुभ मुहूर्त आणि योग्य तारखा

Vinod Dengale
हिंदू परंपरेनुसार घर, फ्लॅट किंवा जमीन खरेदीसारखी मोठी गुंतवणूक शुभ वेळेत केली तर सुख-समृद्धी वाढते आणि नकारात्मक ऊर्जा टाळता येते.
अशुभ मुहूर्तात घेतलेली प्रॉपर्टी मानसिक तणाव, वाद आणि अडचणी वाढवू शकते, असे ज्योतिषशास्त्र सांगते.
12 फेब्रुवारी दुपारी 1:45 पासून 13 फेब्रुवारी सकाळी 6:59 पर्यंत मूल नक्षत्र असल्याने प्रॉपर्टी व्यवहारासाठी योग्य वेळ आहे.
13 फेब्रुवारी सकाळी 7:04 पासून 14 फेब्रुवारी सकाळी 6:58 पर्यंत मूल व पूर्वाषाढा नक्षत्र शुभ मानला जातो.
19 फेब्रुवारी सकाळी 6:59 ते रात्री 8:50 पर्यंत पूर्व भाद्रपद आणि 20 फेब्रुवारी रात्री 8:10 ते 21 फेब्रुवारी सकाळी 6:52 पर्यंत रेवती नक्षत्र चांगला आहे.
26 फेब्रुवारी सकाळी 6:52 ते दुपारी 12:09 पर्यंत मृगशिरा आणि 27 फेब्रुवारी सकाळी 10:51 ते 28 फेब्रुवारी सकाळी 6:45 पर्यंत पुनर्वसु असल्याने शुभ काळ आहे.
गुरुवार-शुक्रवार आर्थिक व्यवहारांसाठी उत्तम. रोहिणी, पुष्य, अनुराधा, रेवती नक्षत्रात खरेदी केल्यास सकारात्मकता आणि स्थैर्य मिळते.
