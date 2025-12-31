2026 मध्ये वजन कमी करायचंय? मग डाएटिंग नाही, फक्त 'या' 6 सवयी बदला

Anushka Tapshalkar

नवीन वर्ष 2026 संकल्प

वजन कमी करायचं असेल तर डाएटिंग नाही, तर रोजच्या सवयी बदलणं गरजेचं आहे.

New Year Resolution

कमी खा, उपाशी राहू नका

पोटभर खाण्याऐवजी गरजेपुरतं खाण्याची सवय लावा. ओव्हरइटिंग टाळा.

Eat Moderately but Do Not Starve

पोषक अन्न निवडा

प्रोटीन, भाज्या यांचा आहार वाढवा; साखर, तळलेले व स्टार्चयुक्त पदार्थ कमी करा.

Choose Healthy Diet

नियमित व्यायाम करा

आठवड्यात किमान 3 दिवस, शक्य असल्यास 5–6 दिवस व्यायाम करा.

Exercise Regularly

पॉवर ट्रेनिंग महत्त्वाची

आठवड्यात किमान 2 दिवस स्ट्रेंथ किंवा पॉवर ट्रेनिंग जरूर करा.

Importance of Power Training

दररोज चालणं आवश्यक

किमान 6000 स्टेप्स चालण्याचं उद्दिष्ट ठेवा, हळूहळू 8000+ स्टेप्सपर्यंत वाढवा.

Walking Daily is Important

पुरेशी झोप घ्या

दररोज 7–8 तास झोप घ्या; झोपण्याआधी 20–30 मिनिटे मोबाईल टाळा.

Take Adequate Sleep

ताणतणाव कमी ठेवा

स्ट्रेस कंट्रोल केल्यास वजन कमी करणं आणि फिट राहणं अधिक सोपं होतं.

Stress Management

