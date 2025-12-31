2026 मध्ये वजन कमी करायचंय? मग डाएटिंग नाही, फक्त 'या' 6 सवयी बदला

Anushka Tapshalkar
वजन कमी करायचं असेल तर डाएटिंग नाही, तर रोजच्या सवयी बदलणं गरजेचं आहे.
New Year Resolution
पोटभर खाण्याऐवजी गरजेपुरतं खाण्याची सवय लावा. ओव्हरइटिंग टाळा.
Eat Moderately but Do Not Starve
प्रोटीन, भाज्या यांचा आहार वाढवा; साखर, तळलेले व स्टार्चयुक्त पदार्थ कमी करा.
Choose Healthy Diet
आठवड्यात किमान 3 दिवस, शक्य असल्यास 5–6 दिवस व्यायाम करा.
Exercise Regularly
आठवड्यात किमान 2 दिवस स्ट्रेंथ किंवा पॉवर ट्रेनिंग जरूर करा.
Importance of Power Training
किमान 6000 स्टेप्स चालण्याचं उद्दिष्ट ठेवा, हळूहळू 8000+ स्टेप्सपर्यंत वाढवा.
Walking Daily is Important
दररोज 7–8 तास झोप घ्या; झोपण्याआधी 20–30 मिनिटे मोबाईल टाळा.
Take Adequate Sleep
स्ट्रेस कंट्रोल केल्यास वजन कमी करणं आणि फिट राहणं अधिक सोपं होतं.
Stress Management
