प्लास्टिकचा तांदूळ खरंच असतो का?

संतोष कानडे
काही दिवसांपूर्वी प्लास्टिक तांदळाबद्दल सर्वत्र भीती व्यक्त केली जात होती.
काहींनी तर व्हिडीओ करुन प्लास्टिक तांदूळ विक्री होत असल्याचं म्हटलं होतं.
अस्सल तांदळात प्लास्टिकचा तांदूळ भेसळ करुन विक्री होतो, असं काहीजण सांगतात.
मग आपल्या घरातला तांदूळ प्लास्टिकचा आहे की खरा, याची चाचणी प्रत्येकाला करावी लागेल.
प्लास्टिक तांदूळ असेल तर तो दाताखाली सहज चावला जाणार नाही, तो कडक लागेल.
ताव्यावर तांदूळ भाजून बघायचा. जर तो जळला आणि त्याचा वास आला तर तो प्लास्टिकचा आहे, हे कळेल
याशिवाय पाण्यावरही प्लास्टिकचे तांदूळ तरंगतात, यावरुनही अंदाज येऊ शकतो.
आजकाल कशातही भेसळ होत असल्याचं दिसून येतं, त्यामुळे सजग राहिलेलं केव्हाही बरं.