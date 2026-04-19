IPL इतिहासातील सर्वात फास्ट स्टंपिंग करणार खेळाडू

सकाळ डिजिटल टीम
आयपीएल इतिहासातील सर्वात फास्ट स्टंपिंग कोणाच्या नावावर आहे, माहिती आहे का?
तुम्हाला वाटत असेल ०.५ किंवा १ सेकंद, पण इथे तर रेकॉर्ड आहे फक्त ०.१ सेकंदाचा!
एका विकेटकीपरने इतक्या वेगात स्टंपिंग करून सगळ्यांनाच आश्चर्यचकित केलं.
आयपीएल २०२३ च्या फायनलमध्ये शुभमन गिल तुफान बॅटिंग करत होता आणि सामना हातातून निसटतोय असं वाटत होतं.
तेवढ्यात रवींद्र जडेजा चा चेंडू बॅटला चुकवत मागे गेला आणि सगळं बदललं.
आपल्याला पापणी लवायला ०.३ सेकंद लागतात, पण या विकेटकीपरने फक्त ०.१ सेकंदात बेल्स उडवल्या.
बॅट्समनला समजायच्या आतच तो बाद झाला आणि मॅचचं चित्र पूर्णपणे पालटलं.
हा विक्रम करणारा खेळाडू म्हणजे महेंद्रसिंग धोनी असून त्याचा वेग आजही सर्वांना चकित करतो!
Cheerleaders
esakal