आयपीएल इतिहासात सर्वाधिक डॉट बॉल टाकणारे खेळाडू

७ व्या क्रमांकावर रवींद्र जडेजा आहे त्याने आपल्या अचूक लाईन-लेंथ आणि वेगवान फिरकीमुळे १३३७ डॉट बॉल टाकत संघासाठी मोलाची कामगिरी केली आहे.
Ravindra Jadeja
या यादीत ६ व्या क्रमांकावर युझवेंद्र चहल आहे. तो आयपीएलमधील एक उत्कृष्ट फिरकीपटू असून त्याने १३०२ डॉट बॉल टाकले आहेत
Yuzvendra Chahal
या यादीत ५ व्या क्रमांकावर पियूष चावला आहे. त्याने आपल्या अनुभवी लेग स्पिनच्या जोरावर १३५८ पेक्षा अधिक डॉट बॉल टाकत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
Piyush Chawla
या यादीत ४ थ्या क्रमांकावर जसप्रीत बुमराह आहे. त्याने आपल्या यॉर्कर आणि डेथ ओव्हर्समधील अचूकतेने १४२० पेक्षा जास्त डॉट बॉल टाकले आहे.
Jasprit Bumrah
आर. अश्विनने आपल्या चातुर्यपूर्ण गोलंदाजीने आणि विविधतेने १५६६ पेक्षा जास्त डॉट बॉल मिळवले आहेत. या यादीत तो ३ ऱ्या क्रमांकावर आहे.
R. Ashwin
सुनील नरेनने आपल्या रहस्यमय फिरकीने फलंदाजांना गुंग ठेवत १६०५ पेक्षा अधिक डॉट बॉल टाकले आहेत. तो या यादीत २ ऱ्या क्रमांकावर आहे.
Sunil Narine
भुवनेश्वर कुमारने आपल्या अचूक स्विंग आणि लाईन लेंथच्या जोरावर तब्बल १६७० पेक्षा जास्त डॉट बॉल टाकत पहिल्या स्थानावर कब्जा केला आहे.
Bhuvneshwar Kumar
