IPL इतिहासातील सगळ्यात फास्ट अर्धशतक करणारे खेळाडू

सकाळ डिजिटल टीम

यशस्वी जयस्वाल

हा खेळाडू क्रमांक १ वर आहे, यशस्वी जयस्वाल याने २०२३ मध्ये KKR विरुद्ध अवघ्या १३ चेंडूत ५० धावा करत विक्रम केला आहे.

केएल राहुल

केएल राहुल याने २०१८ मध्ये दिल्ली विरुद्ध १४ चेंडूत अर्धशतक ठोकत सर्वांना थक्क केलं. तो या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

पॅट कमिन्स

पॅट कमिन्स याने २०२२ मध्ये मुंबई विरुद्ध १४ चेंडूत फिफ्टी करत पॉवरफुल बॅटिंग दाखवली. तो तिसऱ्या स्थानावर आहे.

रोमारियो शेफर्ड

हा खेळाडू क्रमांक ४ वर आहे, रोमारियो शेफर्ड याने २०२५ मध्ये चेन्नई विरुद्ध १४ चेंडूत फिफ्टी करत धुमाकूळ घातला.

वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी या युवा खेळाडूने २०२६ मध्ये १५ चेंडूत फिफ्टी करत नवा इतिहास रचला. आणि या यादीत त्याने ५ वा क्रमांक पटकावला

युसूफ पठाण

युसूफ पठाण, सुनील नरेन आणि निकोलस पूरन यांनीही १५ चेंडूत अर्धशतक करत आपली छाप सोडली आहे.

