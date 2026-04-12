IPL च्या इतिहासात एका सीजनमध्ये सर्वाधिक शतक करणारे खेळाडू

IPL च्या इतिहासात एका हंगामात सर्वाधिक शतके ठोकण्याचा विक्रम दोन दिग्गज खेळाडूंच्या नावावर संयुक्तपणे आहे.

विराट कोहली

विराट कोहली यांनी 2016 मध्ये RCB कडून खेळताना एकट्याने तब्बल 4 शतके ठोकून इतिहास घडवला.

जोस बटलर

जोस बटलर यांनी 2022 मध्ये राजस्थान रॉयल्ससाठी 4 शतके झळकावत कोहलीच्या विक्रमाशी बरोबरी केली.

शुभमन गिल

शुभमन गिल यांनी 2023 मध्ये गुजरात टायटन्ससाठी3 शतके ठोकत या विक्रमाच्या खूप जवळ पोहोचला होता.

केएल राहुल

केएल राहुल यांनी 2022 मध्ये 2 शतके झळकावत आपली दमदार छाप सोडली.

शतके

आजपर्यंत कोणीही 4 पेक्षा जास्त शतके एका सीझनमध्ये करू शकलेले नाही, म्हणून हा विक्रम अजूनही कायम आहे.

विक्रम

या हंगामात हा विक्रम कोणी मोडेल का हे पाहण महत्त्वाच असणार आहे.

