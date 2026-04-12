रोहित ते गांगुली आयपीएलमध्ये सलग सर्वात जास्त सामने गमावणारे भारतीय कर्णधार

सकाळ डिजिटल टीम
आयपीएलमध्ये भारतीय कर्णधारांच्या नावावर असलेल्या सलग पराभवांची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे.
२०१२ मध्ये पुणे वॉरियर्सचा कर्णधार असताना सौरव गांगुलीला सलग ८ पराभव स्वीकारावे लागले होते.
मुंबई इंडियन्सचा यशस्वी कर्णधार रोहित शर्माच्या नावावरही २०२२ मध्ये सलग ८ पराभवांची नोंद आहे.
२०११ च्या हंगामात युवराज सिंहच्या नेतृत्वाखाली संघाने सलग ७ सामने गमावले होते.
२०१८-१९ दरम्यान रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोरचा कर्णधार असताना विराट कोहलीला सलग ७ पराभव पाहावे लागले.
आता चेन्नई सुपर किंग्सचा नवा कर्णधार ऋतुराज गायकवाड याच्या नावावरही सलग ७ पराभवांची नोंद झाली आहे.
ऋतुराजसाठी २०२५-२६ चा हा काळ अतिशय आव्हानात्मक आणि विसरण्याजोगा ठरत आहे.
