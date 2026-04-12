रोहित ते गांगुली आयपीएलमध्ये सलग सर्वात जास्त सामने गमावणारे भारतीय कर्णधार

सकाळ डिजिटल टीम

भारतीय कर्णधार

आयपीएलमध्ये भारतीय कर्णधारांच्या नावावर असलेल्या सलग पराभवांची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे.

|

esakal

सौरव गांगुली

२०१२ मध्ये पुणे वॉरियर्सचा कर्णधार असताना सौरव गांगुलीला सलग ८ पराभव स्वीकारावे लागले होते.

|

esakal

रोहित शर्मा

मुंबई इंडियन्सचा यशस्वी कर्णधार रोहित शर्माच्या नावावरही २०२२ मध्ये सलग ८ पराभवांची नोंद आहे.

|

esakal

युवराज सिंह

२०११ च्या हंगामात युवराज सिंहच्या नेतृत्वाखाली संघाने सलग ७ सामने गमावले होते.

|

esakal

विराट कोहली

२०१८-१९ दरम्यान रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोरचा कर्णधार असताना विराट कोहलीला सलग ७ पराभव पाहावे लागले.

|

esakal

ऋतुराज गायकवाड

आता चेन्नई सुपर किंग्सचा नवा कर्णधार ऋतुराज गायकवाड याच्या नावावरही सलग ७ पराभवांची नोंद झाली आहे.

|

esakal

चेन्नई सुपर किंग्स

ऋतुराजसाठी २०२५-२६ चा हा काळ अतिशय आव्हानात्मक आणि विसरण्याजोगा ठरत आहे.

|

esakal

