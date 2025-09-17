पतंप्रधान मोदींचे AI जनरेटेड फोटो पाहा एका क्लिकवर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

आज भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ७५ वा वाढदिवस आहे.

शुभेच्छांचा वर्षाव

आज त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव झाला आहे. त्याचे काही आज AI फोटो पाहणार आहोत.

उपराष्ट्रपती

भारताचे उपराष्ट्रपती यांनी मोदींना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. एआयने हा फोटो तयार केला आहे.

कार्टून फोटो

या फोटोमध्ये मोदींचा एआयने बनवलेला कार्टून फोटो आहे.

पेटिंग स्टाइल

डोमिनिकाच्या राष्ट्रकुलचे पंतप्रधान यांनी देखील मोदींना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहे. हा फोटो चित्रकला शैली एआयने जनरेट केले आहे.

3D फोटो

गुगल जमिनी नॅनो बनाना एआय वापरून 3D फोटो तयार केला आहे.

Retro style

Retro style फोटोमध्ये मोदींना हटके फोटो दिसत आहे. गुगल जिमिनिने हा एआयने बनवला आहे.

Hug My Younger Self

Hug My Younger Self Gemini Photo Prompt  वापरून मोदींचा क्युट फोटो एआयने तयार केला आहे.

