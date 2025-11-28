Modi Nine Resolutions : पंतप्रधान मोदींनी नागरिकांना आवाहन केलेले नऊ संकल्प कोणते?

Mayur Ratnaparkhe
आम्हाला जल संरक्षण करायचे आहे.
आम्ही झाडे लावणार, असा एक संकल्प करण्याचे मोदींनी आवाहन केलंय.
आपण योगाचा स्वीकार करू आणि तो आपल्या जीवनाचा एक भाग बनवू
देशातील किमान एका गरीब व्यक्तीचे जीवन सुधारण्यासाठी आपण प्रयत्न करू
जबाबदार नागरिक म्हणून आपण सर्वांनी स्वदेशीचा स्वीकार केला पाहिजे
आपण नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
आपण निरोगी जीवनशैलीचा अवलंब करू.
आपण हस्तलिखितांच्या जतनात सहकार्य करू.
आपण आपल्या वारशाशी जोडलेल्या देशातील किमान २५ ठिकाणांना भेट देऊ.
India Government
ESakal