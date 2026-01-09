25 वर्षापूर्वी कसं होतं सोमनाथ मंदिर, सुवर्ण जयंतीचे खास फोटो, दर्शनाचा लाभ घ्या...

Apurva Kulkarni
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 10 जानेवारीपासून 3 दिवसीय गुजरात दौऱ्यावर जाणार आहेत.
यावेळी ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ या विशेष कार्यक्रमाचा शुभारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करणार आहेत.
या पर्वासाठी 1 किलोमीटरची शौर्य यात्रा काढली जाणार आहे. त्यामध्ये 108 घोडे सहभागी असतील.
दरम्यान याच पार्श्वभूमीवर PM मोदींनी सोशल मीडियावर सोमनाथ भेटीच्या 21 वर्षांपूर्वीच्या आठवणींचे फोटो शेअर केले.
फोटो शेअर करत कॅप्शनमध्ये मोदींनी '1026 मध्ये झालेल्या आक्रमणानंतरही सोमनाथ मंदिराने आपली आस्था टिकवली,' असं म्हटलय.
सोमनाथ मंदिराच्या पुनर्बांधणीचा इतिहास हा भारतीय संस्कृतीच्या संघर्षशक्तीचं प्रतीक असल्याचं पंतप्रधान मोदी म्हणालेत.
गुजरात दौऱ्यात सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्वाचे कार्यक्रम होणार आहेत.
