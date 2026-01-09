25 वर्षापूर्वी कसं होतं सोमनाथ मंदिर, सुवर्ण जयंतीचे खास फोटो, दर्शनाचा लाभ घ्या...

Apurva Kulkarni

गुजरात दौरा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 10 जानेवारीपासून 3 दिवसीय गुजरात दौऱ्यावर जाणार आहेत.

Somnath Swabhiman Parv

|

esakal

‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’

यावेळी ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ या विशेष कार्यक्रमाचा शुभारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करणार आहेत.

Somnath Swabhiman Parv

|

esakal

शौर्य यात्रा

या पर्वासाठी 1 किलोमीटरची शौर्य यात्रा काढली जाणार आहे. त्यामध्ये 108 घोडे सहभागी असतील.

Somnath Swabhiman Parv

|

esakal

21 वर्षांपूर्वीच्या आठवणींचे फोटो

दरम्यान याच पार्श्वभूमीवर PM मोदींनी सोशल मीडियावर सोमनाथ भेटीच्या 21 वर्षांपूर्वीच्या आठवणींचे फोटो शेअर केले.

Somnath Swabhiman Parv

|

esakal

सोमनाथ मंदिर

फोटो शेअर करत कॅप्शनमध्ये मोदींनी '1026 मध्ये झालेल्या आक्रमणानंतरही सोमनाथ मंदिराने आपली आस्था टिकवली,' असं म्हटलय.

Somnath Swabhiman Parv

|

esakal

संघर्षशक्तीचं प्रतीक

सोमनाथ मंदिराच्या पुनर्बांधणीचा इतिहास हा भारतीय संस्कृतीच्या संघर्षशक्तीचं प्रतीक असल्याचं पंतप्रधान मोदी म्हणालेत.

Somnath Swabhiman Parv

|

esakal

महत्त्वाचे कार्यक्रम

गुजरात दौऱ्यात सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्वाचे कार्यक्रम होणार आहेत.

Somnath Swabhiman Parv

|

esakal

दोन बँका स्थापन करणाऱ्या मराठी महिला; इंग्रजांनाही दिलं कर्ज

हे ही पहा...