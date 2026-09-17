पंतप्रधान मोदींकडे सोनं, जमीन, पैसा किती? त्यांच्या नेटवर्थबाबत जाणून घ्या

Mansi Khambe

पंतप्रधानांचा वाढदिवस

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आज, १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी ७६वा वाढदिवस साजरा केला जात आहे. वाढदिवसानिमित्त, त्यांची वैयक्तिक मालमत्ता आणि आर्थिक स्थितीबद्दलच्या माहितीने पुन्हा एकदा लक्ष वेधून घेतले आहे.

PM Narendra Modi Networth

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ESakal

बँक खाते

निवडणूक प्रतिज्ञापत्र आणि मालमत्ता घोषणेनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मुख्य बँक खाते 'स्टेट बँक ऑफ इंडिया'मध्ये आहे. हे खाते गुजरातमधील स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या गांधीनगर येथील मुख्य शाखेत आहे.

PM Narendra Modi Networth

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ESakal

आर्थिक मालमत्ता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आर्थिक मालमत्तेचा एक मोठा भाग स्टेट बँक ऑफ इंडियामधील मुदत ठेवींमध्ये ठेवलेला आहे. या मुदत ठेवींचे मूल्य अंदाजे २.८५ कोटी रुपये आहे.

PM Narendra Modi Networth

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ESakal

संपत्ती

निवडणूक प्रतिज्ञापत्रानुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची एकूण निव्वळ संपत्ती अंदाजे ₹३.०२ कोटी आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या आयकर विवरणानुसार, त्यांचे करपात्र उत्पन्न २३.५६ लाख रुपये होते, तर २०१८-१९ मध्ये ते ११.१४ लाख रुपये होते.

PM Narendra Modi Networth

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ESakal

अतिरिक्त खाते

निवडणुकीच्या काळात वाराणसीमध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे एक अतिरिक्त खातेही उघडण्यात आले होते. प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे ५२,९२० रुपये रोख होते.

PM Narendra Modi Networth

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ESakal

गुंतवणूक

बँकेतील ठेवींव्यतिरिक्त, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारच्या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र योजनेतही गुंतवणूक केली आहे. त्यांच्या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रांमधील गुंतवणुकीचे मूल्य अंदाजे ₹९.१२ लाख आहे.

PM Narendra Modi Networth

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ESakal

सोन्याच्या अंगठ्या

त्यांच्या घोषित मालमत्तेमध्ये अंदाजे ४५ ग्रॅम वजनाच्या चार सोन्याच्या अंगठ्यांचाही समावेश आहे, ज्यांचे अंदाजित मूल्य अंदाजे ₹२.६७ लाख आहे.

PM Narendra Modi Networth

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ESakal

भूखंड

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मालकीचे घर, फ्लॅट, शेतजमीन किंवा व्यावसायिक मालमत्ता नसल्याचे त्यांच्या मालमत्तेत घोषित केले आहे. पूर्वी गांधीनगरमधील एका भूखंडात त्यांचा वाटा होता, परंतु तो वाटा दान करण्यात आला होता.

PM Narendra Modi Networth

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ESakal

कर्ज

मालमत्ता विवरणानुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर कोणतेही बँक कर्ज, देणी किंवा इतर आर्थिक दायित्वे नाहीत. प्रतिज्ञापत्रात असेही म्हटले आहे की देशातील कोणत्याही न्यायालयात त्यांच्यावर कोणताही फौजदारी खटला प्रलंबित नाही.

PM Narendra Modi Networth

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ESakal

शिक्षण

प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेचाही उल्लेख आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी १९७८ मध्ये दिल्ली विद्यापीठातून कला शाखेची पदवी आणि नंतर १९८३ मध्ये गुजरात विद्यापीठातून कला शाखेची पदव्युत्तर पदवी मिळवली.

PM Narendra Modi Networth

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ESakal

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