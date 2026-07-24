सतत पोहे खाल्ल्याने शरीराला कोणते 12 फायदे होतात?

Saisimran Ghashi
सकाळच्या आवडीच्या आणि आरोग्यदायी नाश्त्यातील पदार्थांमध्ये पोह्यांचे स्थान अव्वल आहे.
12 Key Health Benefits of Eating Poha Daily
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पोहे हा केवळ चवदार पदार्थ नसून रोजच्या आहारात याचा समावेश केल्याने आरोग्याला आश्चर्यकारक लाभ मिळतात.
poha nutritional benefits
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पोहे पचायला अत्यंत हलके असल्याने पोटावर ताण पडत नाही आणि अपचनाचा त्रास दूर होतो.
Improves Digestion
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यातील निरोगी कर्बोदके शरीराला झटपट आणि दीर्घकाळ टिकणारी ऊर्जा देतात.
Boosts Energy
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लोह (Iron) भरपूर प्रमाणात असल्याने शरीरात नवीन रक्त तयार होते आणि ॲनिमिया टळतो.
Prevents Anemia
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यामध्ये कॅलरीज खूप कमी आणि फायबर जास्त असल्याने वजन कमी करण्यास मदत होते.
Manages Weight
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पोह्यांचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असल्याने रक्तातील साखरेची पातळी अचानक वाढत नाही.
Controls Diabetes
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पोह्यांमध्ये शेंगदाणे आणि मोड आलेली कडधान्ये मिसळल्याने शरीराला उत्तम प्रथिने मिळतात.
Strengthens Muscles
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निर्मिती प्रक्रियेमुळे यात नैसर्गिक प्रोबायोटिक्स असतात, जे आतड्यातील चांगल्या जीवाणूंना वाढवतात.
Gut Health
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पोह्यांमध्ये कोलेस्टेरॉल आणि फॅट्स नसल्यामुळे ते हृदयाच्या आरोग्यासाठी उत्तम मानले जातात.
Heart Protection
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ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्यविषयक सल्ला हवा असल्यास डॉक्टरना भेटा
Disclaimer
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