देशभर आवडीने खाल्ले जाणारे पोहे नेमके कुठले? जाणून घ्या इतिहास

Aarti Badade

पोहे नेमके कुठले?

इंदोरी पोहे देशभर प्रसिद्ध असले तरी, पोह्यांचा इतिहास केवळ मध्य प्रदेशापुरता मर्यादित नाही; या पदार्थाचा महाराष्ट्राशीही जुना संबंध सांगितला जातो.

poha history

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पोह्यांचा उल्लेख प्राचीन काळातही!

पोहे किंवा चिवड्यासारख्या पदार्थांचा उल्लेख प्राचीन संस्कृत साहित्यात आढळतो; काही संदर्भांमध्ये त्याला ‘चिपिटा’ असे संबोधले जाते.

poha history

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पोह्यांचा महाराष्ट्राशी संबंध

उपलब्ध माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील नागपूर परिसरात शेतकऱ्यांमध्ये पोहे लोकप्रिय होते, कारण ते सहज तयार करता येणारे आणि पोटभरीचे खाद्य मानले जात होते.

poha history

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Sakal

इंदोरपर्यंत पोहे कसे पोहोचले?

होळकर आणि शिंदे यांच्या काळात पोहे लोकप्रिय झाले आणि महाराष्ट्रातून मध्य प्रदेशातही या पदार्थाची ओळख पोहोचल्याचे सांगितले जाते.

poha history

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महाराष्ट्रातील पोह्यांचे वेगवेगळे प्रकार

कांदा पोहे, बटाटा पोहे, दडपे पोहे आणि तर्री पोहे असे महाराष्ट्रात पोह्यांचे विविध प्रकार प्रसिद्ध आहेत.

poha history

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इंदोरी पोह्यांची खासियत काय?

मध्य प्रदेशात पोह्यांना स्थानिक चव आणि पद्धतीची जोड मिळाली. मसालेदार इंदोरी पोहे आज राज्याच्या लोकप्रिय खाद्यसंस्कृतीचा भाग आहेत.

poha history

| esakal

पोहे-जिलेबीची जोडीही खास!

इंदोरमध्ये मसालेदार पोह्यांसोबत गोड जिलेबी खाण्याची पद्धत लोकप्रिय झाली असून, गोड-तिखट चवीचा हा संगम अनेकांच्या आवडीचा नाश्ता आहे.

poha history

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